大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會

古巨基 「All About Love 」Christmas Live Concert 12/27大莊家登場。

大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）將於12月27日（周六）隆重呈獻古巨基「All About Love」聖誕拉闊（Live）演唱會，香港流行音樂情歌王古巨基（Leo Ku，見圖）來到洛杉磯站的演出，將以歌傳情，讓愛意點綴，與粉絲們共度歡樂聖誕週末。

古巨基自1994年踏入樂壇後，推出大碟超過35張，估計至今已奪得近400個男歌手及音樂上的獎項。他於2008至2011年度的十大勁歌金曲頒獎典禮連續四屆奪得「最受歡迎男歌星」獎，經典情歌金曲包括有： 《必殺技》、《愛與誠》、《愛得太遲》、《傷追人》、《第二最愛》、《友共情》等。

此次登上擁有現代新科技設施的大莊家會展中心舞台（Pechanga Summit），古巨基這場以「All About Love」為演唱會主題，愛與情貫徹始終，歌單更見精心編排，多首曲目圍繞著愛情、親情和友情，唱出人生不同階段、不同意境的「Love愛」。

「大莊家」會展中心（Pechanga Summit Center）佔地達4萬呎，擁有現代新科技設施。
「大莊家」會展中心（Pechanga Summit Center）佔地達4萬呎，擁有現代新科技設施。

在香港以外，古巨基的音樂成就亦得到各地區華語樂壇的認同，包括奪得Channel V「最受歡迎男歌手獎」，CCTV-MTV音樂盛典「香港最受歡迎男歌手」，MTV全球頻道的「MTV亞洲大獎：香港最受歡迎歌手獎」成為首位得到該獎項的香港男歌手。此外，在第八屆亞洲音樂節，古巨基獲得「亞洲最佳歌手獎」，其後更成為首位獲邀出席美國Billboard Music Awards的香港歌手，奠定他在華語樂壇上的地位。

除了歌唱，古巨基的演藝事業曾在2000至2003年期間也大放異彩，在中國兩齣非常受歡迎的電視劇「情深深雨濛濛」、「還珠格格3 / 天上人間」擔演男主角，紅遍全中國各地、香港、台灣及新馬，不僅創出輝煌收視率更成為中央電視台最受歡迎電視劇男主角。

古巨基「All About Love」Christmas Live演唱會票價由$98起，購票熱線626-632-1994，查詢詳情可電888-810-8871或上網www.Pechanga.com。演唱會適逢聖誕長週末假期，順來體驗大莊家尊貴的桌遊、餐飲、水療、高球及住宿等超凡度假設施與服務，大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。

Pechanga Resort Casino Tower & The Cove

香港 洛杉磯

