專家Gina教你省下房產稅 提供一對一初步評估

2025年加州 房市進入新一輪回調，許多屋主驚訝於市場價格下跌、房產稅卻未同步下調。專業顧問指出，這並非評估員疏忽，而是多數業主未主動依第8號提案(Proposition 8)提出臨時減免申請所致。只要依法申訴並提供正確的市場證據，即有機會降低稅基、取得退稅 支票。

依第13號提案(Proposition 13)，每棟房屋有固定基準價值與每年2%的漲幅上限；而第8號提案則規定，當市場價值低於基準價值時，屋主可申請臨時減免。這項權利必須主動行使，若未於期限內申請，稅額將仍依高估值計算。

在經濟放緩、利率居高不下的背景下，房市短期難以回升。對屋主而言，正是申請臨時減免、節省稅費的最佳時機。專家提醒，依加州稅法，當市場價格下跌時，可向所在縣主動申請臨時減免，最高可達評估價值下調35%。此項減免不會自動生效，必須備齊證據並於期限內送件。

目前加州多數縣申訴截止日為2025年11月25日前（實際日期仍以房產所在地縣府公告為準）。若逾期，將喪失該年度調整權，已多繳稅金亦難以追回。

專業顧問Gina表示，在房價下修與地方財政緊縮下，評估機關更傾向維持既有稅基；此時由熟悉估價與稅務程序的專業人士介入，能協助業主以合法且正確的步驟爭取退稅。透過精確的市場分析、正式估價報告與法定程序，成功申訴的屋主可獲得從數百至數千美元不等的退稅。無論是土地、獨棟住宅、多戶住宅、商住混合用途或旅館資產，皆可評估申請可行性。服務內容包括一對一初步評估、文件清單與送件協助，以及後續進度追蹤與複審支援。

除房產稅減免申請外，團隊亦提供帳務清理、補錄與財務報告服務，協助業主釐清現金流與年度報表，為後續投資與報稅做好準備。如欲在2026年收到退稅支票，建議儘早申請。先付少量申請費即可啟動流程，由專業顧問把關每一步，確保文件完整、證據充足、程序正確。

想了解更多詳情，可去電310-866-2608，或者微信 HiGina2026，電郵[email protected]。