H Mart超市2026桌曆 會員免費兌換

洛杉磯訊
美國最大的亞洲超市連鎖品牌之一 H Mart，將自即日起於加州全店地區舉行2026精美桌曆免費贈送活動，邀請會員一同迎接新年到來。

H Mart超市每年特別製作限量精美桌曆，以感謝顧客長期的支持。今年的2026年度桌曆僅限H Mart智慧卡會員兌換，內容收錄了2025 H Mart兒童繪畫比賽的獲獎作品（見圖），色彩繽紛、充滿童趣，並附有各分店聯絡資訊與地址，兼具收藏與實用價值。

H Mart表示：「衷心感謝顧客長久以來的愛護與支持，祝願您與家人在2026年健康、幸福、好運連連。」如需更多詳情，洽各地H Mart分店諮詢。

H Mart提到，隨著新年將近，這款獨具特色的桌曆已成為不少顧客期待的小驚喜。超市提醒會員，記得攜帶會員卡前往各分店兌換，數量有限，想入手可得趁早。

加州門店聯繫方式：

Diamond Bar (909-839-0300), Irvine (949-833-0111), Garden Grove (714-534-4113), San Diego

(858-577-0060), Buena Park (714-249-7070), Los Angeles (213-235-9560), Torrance (310-974-6880),

Cerritos (562-303-9810), De Anza (408-418-1601), San Jose (408-599-5440), Arcadia (626-241-9300),

K Town (213-235-1666), Balboa (858-836-9230), Los Angeles 3 (213-325-1917), San Francisco

(650-993-7450), Irvine 2 (949-265-8885), Irvine 3 (949-739-7474), Chino (909-664-2001),

Westminster: (714 845-0001)

H Mart超市會員，只要出示會員卡，到任一門市即可免費領取年度精美桌曆。由於今年桌曆設計亮眼、詢問度高，各分店備貨皆為限量，送完即止，超市也提醒民眾把握時間。H Mart深耕社區逾40年，陪伴無數家庭的日常採買與佳節時光，並強調未來將持續提供更多元、優質的食材與生活用品，以回饋顧客長期以來的支持。

H Mart超市智慧會員卡是真心實意地為會員著想的省錢計劃，1,000點（$1=1點）即可兌換$10超市禮券。此外，還將為智慧卡會員提供參與各種會員活動和特價的機會。智慧卡可在所有H Mart分店的客服部免費註冊，或通過H Mart手機應用網上申請。該應用可在Apple Store或Google Play下載。

加州

