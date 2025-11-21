我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

洛杉磯車展11月21~30日 融合AI、越野挑戰、超跑盛宴

洛杉磯訊
2025年洛杉磯車展（LA Auto Show，見圖）將於11月21日至30日在洛杉磯會議中心熱鬧登場。今年主辦方以「看車、試車、玩車」為核心概念，推出更大規模、更多元的沉浸式體驗，從AI智慧科技、越野挑戰到超跑展區，打造一場適合車迷、家庭與創作者共同參與的年度汽車文化盛宴。

作為全球歷史最悠久的車展之一，LA Auto Show被譽為「汽車文化的心臟」，每年吸引數十萬人次參與。今年展會預計展示數百款最新車型，包括燃油車、電動車、油電混合車與各式SUV，並設有多條室內外試駕賽道，讓參觀者親自感受新世代車款的性能魅力。

最受矚目的體驗區，包括Ford與Jeep打造的越野冒險賽道，模擬泥濘、陡坡與急彎等真實地形，帶來刺激的測試之旅；Clean Power Alliance跑道及EV室內賽道則讓駕駛者近距離感受電動與混合動力車的推進感與安定性。此外，「Hall of SPARQ」結合AI互動、電影名車與名人交流，成為今年焦點之一；孩子們也能在變形金剛造型車與經典電影名車前驚呼連連，體驗科技與娛樂交織的魅力。

展覽規劃更涵蓋十大特色展區，從潮流與創意並重的「Creator Studio」、展現改裝與低底盤文化能量的「The Underground」，到集結超跑與限量名車的「Showcase Hall」，讓汽車迷目不暇給。而全新推出的「OVR Outpost」與「OVRland Outpost」展出戶外露營與越野裝備，吸引戶外族群共襄盛舉；「All Roads Stage」則以十組在地故事呈現汽車與文化的深度連結，強化展會的文化厚度。

主辦單位強調，LA Auto Show不僅是一場車展，而是一場跨越世代與文化的城市盛典，從親子家庭、改裝愛好者到科技迷，都能找到專屬於自己的亮點。展區更設有專業導覽團，由汽車專家帶領深入解析車款技術、文化背景與市場趨勢，適合所有年齡層的參觀者。

票價25美元起，六歲以下免費入場，並提供家庭套票。購票連結laautoshow.com/tickets或掃碼（小圖）

地點為1201 S. Figueroa St., Los Angeles, CA。

