極品假期「荷蘭全包式Viking河輪」多重特惠

洛杉磯訊
遊輪旅遊已成為熱門選擇。相較於海洋遊輪常需額外付費購買岸上行程與網路服務，全包式河輪旅遊更受青睞，不用每天整理行李、不必舟車奔波，一次就能悠閒暢遊多國，享受輕鬆又舒適的旅程。極品假期推出限時促銷「全包式—Viking河輪特惠」可享受特價歐洲來回機票1099元、送每房500元船上零用金、送每房450元折扣、每人訂金25元的多重優惠（有條件限制）。促銷至2025年11月26日。船位有限。全美免付費電話1-888-680-5688。

2026年河輪行程（基本房）：荷蘭鬱金香（見圖）10天，3月24日及3月29日出發；造訪2國：荷蘭、比利時；阿姆斯特丹上下船，每人3099元起。舊金山、洛杉磯特價機票1099元；芝加哥、休士頓特價機票999元；紐約特價機票799元等，其他城市及日期可去電洽詢。

Viking維京河輪採全包式服務，從抵達當地起就有專人接機，行程中包含每日岸上觀光、船上五星級美食與美酒、免費WiFi、午晚餐無限量啤酒與紅白酒、每日三餐、下午茶、消夜，以及24小時開放的飲料吧與點心。旅程結束還有專人送機，讓旅客一路都像VIP般輕鬆享受。

荷蘭位於歐洲西北，因地勢低於海平面而被稱為「低地國」。首都阿姆斯特丹以運河、博物館、梵谷藝術與安妮之家聞名。小孩堤防的19座風車最具代表性；鹿特丹是荷蘭第二大城與重要港口，充滿現代建築與藝術氛圍。每年春季，庫肯霍夫花園百萬鬱金香盛開，是旅遊亮點。比利時以中世紀城市、藝術與巧克力著名。安特衛普是全球重要的鑽石交易中心，擁有眾多鑽石企業及博物館，融合歷史與時尚魅力。

