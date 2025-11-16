我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

紅藍卡開放註冊中 NAPCA提供諮詢與協助

洛杉磯訊

Medicare（聯邦醫療保險紅藍卡）的 年度開放註冊期自10月15日正式啟動，將持續至12月7日 。每年這段時間，已參加 Medicare的民眾都可以更改或更新自己的醫保方案。華盛頓州保險局屬下的 SHIBA ( Statewide Health Insurance Benefits Advisors ) 推出全新工具助民眾提前做好準備，全美亞太裔耆老中心 ( NAPCA) 協助找到最合適的方案。

在開放註冊期間，民眾可以：

● 在原始醫保（Original Medicare）與優勢醫保（Medicare Advantage）之間切換。

● 如果使用原始醫保，可加入、退出或更換 D 部分處方藥計畫。

● 更換所在縣提供的其他優勢醫保計畫。

保險局局長Patty Kuderer 表示 ，Medicare的流程可能令人困惑，如無從下手，全新的 Medicare Jumpstart Toolkit （中文版本 ）可以幫助整理思路，瞭解當前保險範圍及2026年的可選方案而更容易做出決定。

民眾可以在網上免費訂購 Medicare Jumpstart Toolkit 工具包 (見圖)，或前往當地圖書館或長者中心領取。

Medicare 並非一個適用於所有人的單一方案。每個人的醫療需求不同，在做出最終決定前，可參考以下建議：

(一) 醫保方案的費用與保險範圍可能每年都在變化，需仔細閱讀並保存當前的方案寄來的所有信件和通知。務必閱讀 Medicare Jumpstart Toolkit 幫助理清資訊。

(二) 列出目前服用的所有處方藥、劑量及使用頻率，然後使用 Medicare Plan Finder 來比較各個D部分計畫。

(三) 查閱 2026 年版 Medicare & You 手冊（中文版本名： Medicare與您 ），應會在十月中旬前收到郵寄件。

(四) 訪問 Medicare 開放註冊網頁 查看教學視頻。

(五) 參加 SHIBA 的線上講座，或前往當地開放註冊活動，獲得一對一諮詢協助。

如需在週一至週五預約與 SHIBA 志願者的諮詢，可查 所在地的 SHIBA 辦公室電話 ，或撥打 800-562-6900  並要求與所在地區的志願者溝通。

今年，實用好指南SHIBA 攜手 全美亞太裔耆老中心（National Asian Pacific Center on Aging, 簡稱 NAPCA） ，進一步拓展對亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島裔年長群體的服務。如需要多語言的 Medicare 諮詢與協助，可聯繫NAPCA 服務熱線：1-800-683-7427 (普通話)，1-800-582-4218 (廣東話)，1-800-336-2722 (英文)，電子郵箱: [email protected] ，郵寄地址: NAPCA Helpline, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。

聯邦醫療保險 醫保 紅藍卡 原住民

上一則

節慶聚會怎麼備菜？ Costco八款冷凍食品省時又體面

下一則

學費不斷上漲 加大學生爭取理事會投票權

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

2025-11-11 22:12

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉