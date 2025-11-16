紅藍卡開放註冊中 NAPCA提供諮詢與協助

Medicare（聯邦醫療保險紅藍卡 ）的 年度開放註冊期自10月15日正式啟動，將持續至12月7日 。每年這段時間，已參加 Medicare的民眾都可以更改或更新自己的醫保 方案。華盛頓州保險局屬下的 SHIBA ( Statewide Health Insurance Benefits Advisors ) 推出全新工具助民眾提前做好準備，全美亞太裔耆老中心 ( NAPCA) 協助找到最合適的方案。

在開放註冊期間，民眾可以：

● 在原始醫保（Original Medicare）與優勢醫保（Medicare Advantage）之間切換。

● 如果使用原始醫保，可加入、退出或更換 D 部分處方藥計畫。

● 更換所在縣提供的其他優勢醫保計畫。

保險局局長Patty Kuderer 表示 ，Medicare的流程可能令人困惑，如無從下手，全新的 Medicare Jumpstart Toolkit （中文版本 ）可以幫助整理思路，瞭解當前保險範圍及2026年的可選方案而更容易做出決定。

民眾可以在網上免費訂購 Medicare Jumpstart Toolkit 工具包 (見圖)，或前往當地圖書館或長者中心領取。

Medicare 並非一個適用於所有人的單一方案。每個人的醫療需求不同，在做出最終決定前，可參考以下建議：

(一) 醫保方案的費用與保險範圍可能每年都在變化，需仔細閱讀並保存當前的方案寄來的所有信件和通知。務必閱讀 Medicare Jumpstart Toolkit 幫助理清資訊。

(二) 列出目前服用的所有處方藥、劑量及使用頻率，然後使用 Medicare Plan Finder 來比較各個D部分計畫。

(三) 查閱 2026 年版 Medicare & You 手冊（中文版本名： Medicare與您 ），應會在十月中旬前收到郵寄件。

(四) 訪問 Medicare 開放註冊網頁 查看教學視頻。

(五) 參加 SHIBA 的線上講座，或前往當地開放註冊活動，獲得一對一諮詢協助。

如需在週一至週五預約與 SHIBA 志願者的諮詢，可查 所在地的 SHIBA 辦公室電話 ，或撥打 800-562-6900 並要求與所在地區的志願者溝通。

今年，實用好指南SHIBA 攜手 全美亞太裔耆老中心（National Asian Pacific Center on Aging, 簡稱 NAPCA） ，進一步拓展對亞裔美國人、夏威夷原住民 及太平洋島裔年長群體的服務。如需要多語言的 Medicare 諮詢與協助，可聯繫NAPCA 服務熱線：1-800-683-7427 (普通話)，1-800-582-4218 (廣東話)，1-800-336-2722 (英文)，電子郵箱: [email protected] ，郵寄地址: NAPCA Helpline, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。