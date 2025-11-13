AnnKaren Spa 11 月 16 日舉辦22 週年，「洛杉磯美麗私享會」品牌盛典

我的頻道

洛杉磯訊

AnnKaren Spa，將 於 11 月 16 日（周日）在 Arcadia 的 Le Meridien Pasadena Arcadia 舉辦「洛杉磯美麗私享會」品牌盛典，並與全美世界旗下專業護膚品牌 「皙之密 」 Dr. Secret 聯合呈現。活動將吸引眾多嘉賓、合作夥伴與貴賓到場，共同見證品牌在北美市場的重要裡程碑。

活動中，深耕美業 20 多年的 AnnKaren Spa 主理人 滕玥汐 與皙之密團隊，會介紹品牌核心理念，並分享使用皙之密前後的肌膚改善案例，強調產品在「喚醒肌膚生命力」方面所展現的顯著效果。

AnnKaren Spa 品牌創立 22 年間始終堅持「美與健康的平衡」，持續以專業與經驗深耕肌膚管理領域。滕玥汐表示，這些年來團隊見證無數顧客的蛻變，也不斷探索能真正恢復肌膚健康、年輕與活力的護膚方案。

活動亦邀請皙之密品牌負責人、兼北美區總代理 Marvin 出席，分享品牌科研背景與產品理念。皙之密致力於透過科學配方，協助消費者重建健康肌膚基底。

現場除品牌介紹與體驗分享外，亦安排嘉賓互動與心得交流環節，讓參與者從不同角度感受來自品牌的「信任、美麗與能量」。

活動現場， 1會有專業皮膚檢測，一對一咨詢，瞭解肌膚狀況，精準有效改善。.限定贈禮與抽獎活動，每位嘉賓尊享價值$260的專屬美膚體驗禮。

活動時間11 月 16 日（週日），下午2點至4點，報名電話 626-445-5388，活動地點：Le Meridien Pasadena Arcadia，地址 130 W,Huntington Dr。

