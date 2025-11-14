萬通互惠理財新址開幕 明年29億年度分紅

總裁Brian Lee與趙美心。

萬通互惠理財太平洋辦事處(MassMutual Pacific)11月6日在巴沙迪那舉行新址開幕儀式，這也是萬通時隔15年重返當地。聯邦眾議員趙美心 到場剪綵並表示，萬通互惠理財為社區提供多元金融服務，尤其協助華人取得各類理財產品與專業資訊。

巴沙迪那新址(790 E Colorado Blvd. Ste 710, Pasadena)坐落於城市商業核心，開幕式賓客雲集，包括巴沙迪那商會、洛杉磯 食物銀行代表與多位民選官員助理。聯邦眾議員趙美心也親自到場，表示歡迎萬通互惠理財重返巴沙迪那，新址離她辦公室很近，更方便日後往來。她也感謝公司以多語服務社區，95%的財務顧問能使用多種語言，協助英文非母語的居民。

太平洋辦事處總裁Brian Lee現場代表公司向洛杉磯食物銀行捐贈1萬美元。他說，萬通互惠理財秉持取之於民、用之於民的宗旨，不只積極支持公益，2026年更預計向符合資格的分紅保單持有人發放約29億美元的年度分紅，創下歷史新高，也是公司連續第158年派發分紅。同時，紅利利率(DIR)將調升至6.60%，連續20年維持業界領先。

他說，身為第一代移民，他與公司都重視多元文化市場，而洛杉磯許多中文家庭對理財需求強烈，他們的團隊正是為此提供專業服務。萬通互惠理財能脫穎而出，主要在於保險業務穩健，從風險控管、營運實力到長期投資策略皆表現扎實；再加上財富管理、年金、機構方案、全球資產管理等多元業務，在不同市場環境下都能穩定獲利，使公司得以持續提供具競爭力的分紅。詳情電(626)639-1900或造訪www.pacific.massmutual.com

萬通互惠理財總裁兼執行長Roger Crandall表示，2026年分紅的發放再次展現公司對保單持有人的承諾。作為互助公司，萬通互惠能以長遠視角做決策，與客戶利益一致，也因此持續惠及全美數以百萬計的家庭。