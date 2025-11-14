太子牌威州花旗參 Costco限量特價

感恩節將近，還在煩惱要買什麼犒賞自己或拜訪親友？正好趕上Costco 一年一度的太子牌威州花旗參大促。威州花旗參片9安士特價59.89元，原枝花旗參茶80包25.09元，指定門店限量供應、售完為止（見圖）。

Costco（好市多 ）近年陸續引進多個華人品牌，其中養生業界的太子牌，長期被選為好市多唯一合作的花旗參品牌。太子牌花旗參遍及全美近百家門店，官網也同步販售。日前在社群平台掀起特價討論潮，粉絲熱烈分享促銷資訊，帶動全美搶購風潮，也讓更多主流消費者認識威州花旗參的養生與補氣功效。

眾所皆知，Costco對入駐品牌把關極嚴格。身為全美銷量長年第一的太子牌，一直以高標準要求產品品質與食品安全。除了堅持使用威斯康辛州 花旗參農業總會(GBW)認證的頂級花旗參，太子牌也遵循FDA最嚴格的食品安全規範與生產管理標準，透過層層把控建立起值得信賴的品牌形象。也因為這份堅持，太子牌長期成為Costco唯一合作的花旗參品牌。這不僅象徵華人優質品牌在美國主流市場的影響力提升，也證明威斯康辛州花旗參的保健價值深受市場肯定。

威斯康辛州的獨特地理與氣候，孕育出高人參皂苷含量的優質花旗參，並獲科學與醫學研究肯定。太子牌包裝上印有威州花旗參農業總會的老鷹認證標誌，證明原產地正統。GBW農會主席Robert Kaldunski指出，花旗參必須種在未種過參的處女地，且需歷經大雨、冰雪與蟲害等風險，栽種3至4年才能收成，因此格外珍貴。

傳言指花旗參不能帶入亞洲，美國太子行理解返鄉送禮的心意，承諾凡攜帶太子牌花旗參入境亞洲遭海關沒收，將全額退款。詳情可見官網的「花旗參退款保證」。

更多太子牌花旗參片與花旗參茶於Costco各門店資訊，去電800-732-2328、或瀏覽臉書Facebook粉絲專頁princeofpeaceus。