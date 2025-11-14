我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

JJ小雅屋感恩節限定蛋糕 預訂享9折

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

連鎖烘焙品牌小雅屋(JJ Bakery)推出感恩節限定蛋糕優惠活動，即日起至11月24日止，凡預訂精選感恩節蛋糕即可享10%折扣，並可於11月30日前至各門市取貨。

今年小雅屋特別推出四款人氣感恩節限定蛋糕，每一款皆由經驗豐富的師傅手工製作，嚴選食材、講究細節，以甜美滋味傳遞節日的感恩之情：

1. 香蕉可可脆（見圖）：濃郁巧克力蛋糕夾層香蕉片與焦糖醬、可可脆球，搭配焦糖鮮奶油，並以白巧克力花、莓果與杏仁角點綴，層次豐富。

2. 芋鬆香：香草戚風蛋糕中夾入奶黃醬與綿密芋泥，外層包裹海苔芝麻肉鬆與奶黃醬，鹹甜交織、風味獨特。

3. 感恩節芒果慕斯：由芒果慕斯、果凍與香草海綿蛋糕層層堆疊，表面鋪上新鮮水果與感恩節主題裝飾，清新爽口。

4. 可可咖啡慕斯：巧克力蛋糕為底，堆疊濃郁巧克力與香醇咖啡慕斯，上層覆以白巧克力淋面，點綴草莓、開心果與楊梅，香氣撲鼻。

小雅屋表示，今年感恩節蛋糕以「甜點傳遞感恩」為主題，融合愛心與法式工藝，從造型到口感都希望陪伴顧客與家人共享溫馨時刻。店家提醒，感恩節訂單量大，建議提前預約，不僅可享優惠，也能確保理想取貨時間。

小雅屋長期將亞洲風味與法式烘焙技術相結合，提供各式麵包、蛋糕與甜點，每日手工新鮮製作，以高品質與實惠價格帶來家的溫度與節日的甜味。

多地設有門市，更多資訊洽官網：www.jjbakeryusa.com/location。天普市：626-287-2588/5755 Rosemead Blvd.。工業市：626-965-1388/18558 Gale Ave. #168。哈崗：626-333-1278/15842 Halliburton Rd. 。羅蘭岡：626-581-1678/1744 Nogales St.。亞凱迪亞：626-836-6888/1130 S Baldwin Ave.。托倫斯：310-328-6668/2370 Crenshaw Blvd.。

感恩節 咖啡 亞凱迪亞

上一則

房貸利率維持5.875% 年底是否再降息受關注

下一則

劉登昆教育基金 延續電腦助老情

延伸閱讀

不敵電商與時代變遷 河濱90年老字號女裝店感恩節前關門

不敵電商與時代變遷 河濱90年老字號女裝店感恩節前關門
福全健保11月講座 幫你聰明投保Medicare

福全健保11月講座 幫你聰明投保Medicare
美國藍夢無限藥業 好功效來自好配方感恩節大優惠 全年最低價！買一送一，再送精美禮物一份！

美國藍夢無限藥業 好功效來自好配方感恩節大優惠 全年最低價！買一送一，再送精美禮物一份！
阿拉巴馬州蕃薯味台鄉會 聚餐慶感恩節

阿拉巴馬州蕃薯味台鄉會 聚餐慶感恩節
北加州慈濟腎友會 11/16感恩節聚會

北加州慈濟腎友會 11/16感恩節聚會
生命河攜手聖荷西市 15日共辦感恩節嘉年華 凝聚社區散播愛

生命河攜手聖荷西市 15日共辦感恩節嘉年華 凝聚社區散播愛

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌