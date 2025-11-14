我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

Astiva Health提供量身訂製健康福利

洛杉磯訊

面對2026年多家Medicare保險計劃陸續縮減部分福利、提高共付額與處方藥自付金，不少長者擔心醫療負擔將增加。專家提醒，今年Medicare年度投保期將於12月7日截止，民眾應盡早檢視自身的醫療需求與現有方案，必要時可考慮轉換至福利更完整的計劃，以確保健康保障不中斷。

Astiva Health深信，每位會員的健康旅程都與眾不同，致力於提供貼心、高品質的醫療服務。他們建立了南加州最具多元化的醫療網絡之一，根據會員與合作夥伴的實際需求，提供靈活多樣、量身訂製的健康福利，讓照護更貼近生活。

Astiva Health的Medicare Advantage計劃不僅比原始Medicare更優惠，還包含多項額外健康福利，並提供多種便捷註冊方式，讓長者輕鬆加入、安心使用。2026年享更多健康福利。

其中，Astiva Health Savings Plan(HMO)001每月提供185元Medicare Part B保費回饋金，以實惠價格享受完善的醫療保障。計劃內容涵蓋牙科、視力、聽力、食品雜貨及非處方藥等多項福利，並提供預付優惠卡與超市購物回饋，刷卡金每年最高可享2,880元，且未使用金額可滾存，靈活又實惠。

Astiva Health Savings Plan(HMO)001為與Medicare簽約的HMO醫療保險計劃，服務範圍包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣與聖地牙哥縣。該計劃整合東西方醫學優勢，提供牙科（含假牙、植牙等）、中醫針灸、視力與助聽器津貼、健康食品津貼等全方位福利。

Astiva Health特別強調文化響應式照護，提供多語言客服（中文、越南語、西班牙語、韓語等）與健康教育資源，確保溝通暢通、服務無障礙。他們相信「健康是美好生活的關鍵」，並以社區為基礎的健康計劃，關注長者與家庭的實際需求，讓每位會員都能獲得最貼心、最實在的照護。

Astiva Health承諾持續為會員提供高品質醫療服務，結合豐富且價格合理的福利方案，協助民眾輕鬆掌握健康生活。更多詳情，可電1-866-610-0655(TTY 711)洽詢。

醫療保險 保費

上一則

大鳳凰城追思柯克 紀念又或成了爭議

下一則

加大研究：乾旱加劇人類、野生動物衝突

延伸閱讀

法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠

法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠
聯合健保關新州近90診所 數百病患急找醫師

聯合健保關新州近90診所 數百病患急找醫師
富康醫療(VNS Health)居家綜合照顧 意味著更少的壓力和更多的支持

富康醫療(VNS Health)居家綜合照顧 意味著更少的壓力和更多的支持
「紅藍一點通」幫您選擇 最合適的「紅藍卡」優勢計劃

「紅藍一點通」幫您選擇 最合適的「紅藍卡」優勢計劃
紅藍卡開放註冊 NAPCA提供多語言諮詢協助

紅藍卡開放註冊 NAPCA提供多語言諮詢協助
El Camino Health 心理健康普通話線上講座 11月5日舉辦

El Camino Health 心理健康普通話線上講座 11月5日舉辦

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌