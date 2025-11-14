Astiva Health提供量身訂製健康福利

面對2026年多家Medicare保險計劃陸續縮減部分福利、提高共付額與處方藥自付金，不少長者擔心醫療負擔將增加。專家提醒，今年Medicare年度投保期將於12月7日截止，民眾應盡早檢視自身的醫療需求與現有方案，必要時可考慮轉換至福利更完整的計劃，以確保健康保障不中斷。

Astiva Health深信，每位會員的健康旅程都與眾不同，致力於提供貼心、高品質的醫療服務。他們建立了南加州最具多元化的醫療網絡之一，根據會員與合作夥伴的實際需求，提供靈活多樣、量身訂製的健康福利，讓照護更貼近生活。

Astiva Health的Medicare Advantage計劃不僅比原始Medicare更優惠，還包含多項額外健康福利，並提供多種便捷註冊方式，讓長者輕鬆加入、安心使用。2026年享更多健康福利。

其中，Astiva Health Savings Plan(HMO)001每月提供185元Medicare Part B保費 回饋金，以實惠價格享受完善的醫療保障。計劃內容涵蓋牙科、視力、聽力、食品雜貨及非處方藥等多項福利，並提供預付優惠卡與超市購物回饋，刷卡金每年最高可享2,880元，且未使用金額可滾存，靈活又實惠。

Astiva Health Savings Plan(HMO)001為與Medicare簽約的HMO醫療保險 計劃，服務範圍包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣與聖地牙哥縣。該計劃整合東西方醫學優勢，提供牙科（含假牙、植牙等）、中醫針灸、視力與助聽器津貼、健康食品津貼等全方位福利。

Astiva Health特別強調文化響應式照護，提供多語言客服（中文、越南語、西班牙語、韓語等）與健康教育資源，確保溝通暢通、服務無障礙。他們相信「健康是美好生活的關鍵」，並以社區為基礎的健康計劃，關注長者與家庭的實際需求，讓每位會員都能獲得最貼心、最實在的照護。

Astiva Health承諾持續為會員提供高品質醫療服務，結合豐富且價格合理的福利方案，協助民眾輕鬆掌握健康生活。更多詳情，可電1-866-610-0655(TTY 711)洽詢。