階進慈善基金會11/16義 免費流感疫苗

階進慈善基金會(Wealth by Health)將於 11月16日（星期日）上午9時至下午4時，在柔似蜜社區中心(3936 Muscatel Ave, Rosemead)舉辦免費義診活動，提供成人流感疫苗 與兒童疫苗接種，以及多元醫療服務，守護社區居民的健康。

本次義診涵蓋西醫（內科）、牙科（洗牙、補牙、拔牙）、眼科（視力檢查與配鏡）及中醫（針灸、推拿、拔罐）等項目。現場採排隊登記制，每人限登記一項服務，其餘服務將依現場情況開放。心臟科、泌尿科、腫瘤科及小兒科服務僅接受預約。

眼科服務每人每年限領一副處方眼鏡，參加者須攜帶政府核發之附照片身分證件。主辦單位提醒，醫療服務將視現場實際情況調整，恕不另行通知，並保留拒絕服務之權利。義診以治療為優先，不接受僅尋求「第二意見」之個案。

此外，當日上午10時至11時30分將舉辦免費教育講座，詳情將公布於基金會網站www.wealthbyhealth.org。講座名額有限，請提前電1-888-996-9985預約。

階進慈善基金會自2016年成立以來，秉持「人人享有優質醫療服務」的理念，長期服務低收入 、無保險 或保險不足之家庭。核心使命包括：為弱勢族群提供可近性醫療資源、設立獎學金與教育計畫支持青年，並協助社區居民面對健康、法律及移民等挑戰。

基金會同時積極推動社區參與，促進社會公平與全民健康，認為健康不僅是身體無病，更涵蓋身心靈與社交的全面福祉。透過策略規劃與跨界合作，持續推動免費醫療、教育資助與國際醫療服務，並關懷街友及其他弱勢族群，確保服務長久且有效。

階進慈善基金會誠摯歡迎社會各界捐款與支持，共同擴大公益服務，幫助更多有需要的人士。詳情洽1-888-996-9985。