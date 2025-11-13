我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

福全健保11月講座 幫你聰明投保Medicare

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

福全健保提醒，Medicare年度投保期將於12月7日截止，他們於本月舉辦多場健康講座和免費諮詢，幫助民眾瞭解更多健康與投保資訊，內容豐富多元。歡迎去電833-524-9258，詢問或預約。蒙市福全健保社區中心117 W. Garvey Ave., #C Monterey Park。羅蘭崗福全健保社區中心19705 E. Colima Rd, Unit 11, Rowland Heights。

羅蘭崗福全健保社區中心福利講解，上午9:30–下午4:30場，日期：11/13、14、17、18、19、20、21、24、25、26；上午9:00–下午4:00場，日期：11/15、22、29。

蒙市福全健保社區中心福利講解，上午場(9:30–12:30)日期：11/13、17、18(9:30–12:00)、19、21、24、25、26；上午場(9:00–12:30)日期：11/15、22、29；下午場(1:30–5:00)日期：11/14、21，和下午場(1:00–4:00)日期：11/15, 22, 29。

健康講座羅蘭崗福全健保社區中心：11/13告別秋燥與冬咳-脾胃虛寒者的秋冬調養指南（上午10:00–11:00）、11/14牙齒座談會：固定牙冠牙橋vs.活動假牙（下午2:30–3:30）、11/19會員生日會（下午2:00–3:00）、糖尿病自我管理（下午3:00-4:00）、加州白卡講解（下午4:00-4:30）、11/26感恩節慶祝活動（下午2:00–3:00）。

健康講座蒙市福全健保社區中心：11/19會員生日會（下午2:00–3:00）、腰痛預防治療（下午3:00–3:30）、11/20冬至關節養護 – 中醫防寒止痛妙招（上午10:00–11:00）、心理健康講座：假日憂鬱（下午3:10–4:00）、11/26感恩節慶祝活動（下午2:00–3:00）。

社區中心對所有民眾開放。如欲瞭解更多詳情，可去電諮詢，或親臨福全健保社區中心瞭解更多服務資訊。凡出席者皆可獲得免費精美好禮（送完為止），無須事先報名。如有需要特殊協助者，可去電（普通話）833 -524-9258 (TTY: 711)。週一至週五上午9時至下午5時。

福全健保Medicare優勢計劃(Medicare Advantage Plan)致力於整合東西方醫學，提供綜合PPO牙科（服務需要轉介和／或事先授權）、針灸、中草藥與保健品項，網絡內700多名針灸師，免轉介即可使用；並涵蓋視力、聽力與健身福利，含眼鏡與助聽器津貼；每月健康食品津貼。（健康食品福利屬於針對慢性病患者的特殊補充計劃的一部分。其它資格及承保標準亦適用，並非所有會員皆符合資格）。

健保 感恩節

上一則

聖瑪利諾華人協會 喜福會圓滿落幕

下一則

內陸山區18號公路與330號公路連續2起意外 20多人受傷

延伸閱讀

聯合健保關新州近90診所 數百病患急找醫師

聯合健保關新州近90診所 數百病患急找醫師
雞蛋「過期」不能吃？這些日期你看懂了嗎

雞蛋「過期」不能吃？這些日期你看懂了嗎
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
政府重開協議未解決健保補貼 另有3種可能

政府重開協議未解決健保補貼 另有3種可能
新聞評論／台衛福部四處亂割韭菜 能堵健保破漏？

新聞評論／台衛福部四處亂割韭菜 能堵健保破漏？
「密網撈小蝦米」學者批健保補充保費擾民

「密網撈小蝦米」學者批健保補充保費擾民

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

2025-11-11 22:12

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉