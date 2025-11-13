福全健保11月講座 幫你聰明投保Medicare

福全健保 提醒，Medicare年度投保期將於12月7日截止，他們於本月舉辦多場健康講座和免費諮詢，幫助民眾瞭解更多健康與投保資訊，內容豐富多元。歡迎去電833-524-9258，詢問或預約。蒙市福全健保社區中心117 W. Garvey Ave., #C Monterey Park。羅蘭崗福全健保社區中心19705 E. Colima Rd, Unit 11, Rowland Heights。

羅蘭崗福全健保社區中心福利講解，上午9:30–下午4:30場，日期：11/13、14、17、18、19、20、21、24、25、26；上午9:00–下午4:00場，日期：11/15、22、29。

蒙市福全健保社區中心福利講解，上午場(9:30–12:30)日期：11/13、17、18(9:30–12:00)、19、21、24、25、26；上午場(9:00–12:30)日期：11/15、22、29；下午場(1:30–5:00)日期：11/14、21，和下午場(1:00–4:00)日期：11/15, 22, 29。

健康講座羅蘭崗福全健保社區中心：11/13告別秋燥與冬咳-脾胃虛寒者的秋冬調養指南（上午10:00–11:00）、11/14牙齒座談會：固定牙冠牙橋vs.活動假牙（下午2:30–3:30）、11/19會員生日會（下午2:00–3:00）、糖尿病自我管理（下午3:00-4:00）、加州白卡講解（下午4:00-4:30）、11/26感恩節 慶祝活動（下午2:00–3:00）。

健康講座蒙市福全健保社區中心：11/19會員生日會（下午2:00–3:00）、腰痛預防治療（下午3:00–3:30）、11/20冬至關節養護 – 中醫防寒止痛妙招（上午10:00–11:00）、心理健康講座：假日憂鬱（下午3:10–4:00）、11/26感恩節慶祝活動（下午2:00–3:00）。

社區中心對所有民眾開放。如欲瞭解更多詳情，可去電諮詢，或親臨福全健保社區中心瞭解更多服務資訊。凡出席者皆可獲得免費精美好禮（送完為止），無須事先報名。如有需要特殊協助者，可去電（普通話）833 -524-9258 (TTY: 711)。週一至週五上午9時至下午5時。

福全健保Medicare優勢計劃(Medicare Advantage Plan)致力於整合東西方醫學，提供綜合PPO牙科（服務需要轉介和／或事先授權）、針灸、中草藥與保健品項，網絡內700多名針灸師，免轉介即可使用；並涵蓋視力、聽力與健身福利，含眼鏡與助聽器津貼；每月健康食品津貼。（健康食品福利屬於針對慢性病患者的特殊補充計劃的一部分。其它資格及承保標準亦適用，並非所有會員皆符合資格）。