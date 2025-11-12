速勝貸款房屋淨值信貸 年利率6.5%起

迎接感恩節與黑色星期五 購物季，速勝貸款 (IBIS Financial Corporation)宣布推出限時「RapidFlex Line™」房屋淨值信貸(HELOC)優惠活動，提供最低年利率 6.5%，並於11月28日前免收多項費用，協助屋主靈活運用房屋淨值、提升財務彈性。

根據該公司說明，活動期間申辦房屋淨值信貸產品的客戶，可享有免產權(title)與託管(escrow)費優惠；貸款金額45萬美元以下者，更可免評估費(appraisal fee)。

高彈性資金工具，隨取隨還更省息。RapidFlex Line™是一款循環型房屋淨值信貸產品，主打「隨取隨還、使用時才計息」的彈性特色。核准最快五個工作天內完成，最低信用評分600分即可申請，並支援第二或第三順位貸款。

該產品提供最長五年開放提款期，還款年限可選擇10年、15年或30年。借款人可根據需求彈性調整提款與還款計畫，並可透過AutoPay自動扣款享有利率折扣。

節省成本、用途廣泛，IBIS Financial表示，RapidFlex Line™無申請費、隱藏費用或提前還款罰金。資金可用於房屋裝修、教育支出、投資擴張或債務整合等多種用途。除主要住宅外，第二住宅與投資性房產亦可申請。

公司強調，本次感恩黑五優惠活動為期有限，旨在協助屋主於高利率環境下更有效地管理現金流、釋放資產價值。

速勝貸款(IBIS Financial Corporation)，電話626-620-3818或626-254-7636。地址77 W. Las Tunas Dr., Suite 204, Arcadia, CA 91007。