守護醫美40周年慶 玻尿酸、線雕…優惠只到11月

洛杉磯訊
位於洛杉磯韓國城的「守護醫學美容中心」(SoHo Medspa)今年迎來創立40週年，為回饋顧客長期支持，特別推出一系列優惠活動，涵蓋微整形注射、玻尿酸填充、線雕提升及永久化妝等多項熱門醫美項目，優惠幅度空前，吸引眾多愛美民眾關注，優惠11月底截至。

該中心多年以來以專業技術與親民價格深受好評。此次慶祝活動中，半永久性填充特價僅需800元，可改善法令紋、太陽穴凹陷、蘋果肌、木偶紋、川字紋及下顎線等問題。

此外，BOTOX注射每單位3.5元，可用於眼周、額頭及下巴等部位；喬雅登(Juvederm)法令紋與唇部填充每次300元，並推出「買二送一」優惠。

Voluma玻尿酸特價550元，效果可維持長達兩年。微晶瓷RADIESSE（含鈣離子）則從原價1200元降至699元，能促進膠原蛋白與彈性蛋白再生，適用於臉部塑形、頸部與手部填充，效果自然立體。

最受矚目的線雕拉提項目，目前優惠價2000元（見圖）。該療程能有效提拉鬆弛肌膚，塑造V字臉，效果可持續三年以上，且無需開刀、不影響日常生活，成為非侵入式回春療程的熱門選擇。

除注射與拉提療程外，守護醫學美容中心也提供祛斑(spot)、除疣及痦子等皮膚治療。如果臉上太陽穴左右，臉頰等部位長出老人斑，看上去很顯老，又很難遮瑕，建議變得面積更大之前祛除。每部位5元起。

永久化妝項目包括4D自然眉300元、紋眼線200元。洗眉200元，專為修正失敗眉色或舊紋設計。

守護在洛杉磯及橙縣均設有分店。

韓國城店：300 S. Hobart Blvd., #200, Los Angeles, CA 90020，電話(213)368-0909。

橙縣店：7229 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90621。

民眾可電中文專線(714)670-0909洽詢，瞭解更多40週年慶優惠詳情。

