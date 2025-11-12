我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

現代汽車「希望之輪」27年 今年捐2700萬抗兒癌

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
現代汽車公司總裁兼首席執行官José Muñoz（中）、北美現代汽車總裁兼首席執行官Randy Parker（中右）、現代希望之輪副主席Kevin Reilly（中左）、現代希望之輪董事會成員、全國青少年大使，以及資助受益人在位於華盛頓特區的華盛頓國家大教堂的合影。
現代汽車公司總裁兼首席執行官José Muñoz（中）、北美現代汽車總裁兼首席執行官Randy Parker（中右）、現代希望之輪副主席Kevin Reilly（中左）、現代希望之輪董事會成員、全國青少年大使，以及資助受益人在位於華盛頓特區的華盛頓國家大教堂的合影。

北美現代汽車及旗下超過850家經銷商支持非營利組織「希望之輪」在華盛頓特區舉辦的年度慶典上，現代汽車高管、國會議員、兒童癌症醫生、醫研人員及親屬一同慶祝成立27周年並捐贈今年2700萬元，累計2.77億元的捐款。

現代汽車總裁兼首席執行官José Muñoz表示，回顧過去，現代希望之輪成績卓著，兒童癌症存活率從75%提升至85%，並幫助挽救超過四萬名兒童的生命。現代希望之輪與抗擊兒童癌症已成為該公司社區服務的重要部分。除北美地區之外明年將擴展至歐洲和印度，繼續致力為每位抗癌兒童帶來希望。

今年現代「希望之輪」擴展整個北美洲包含自二月開始，加拿大現代汽車旗下226家經銷商已捐贈290萬元推進兒童癌症治療。透過與國家冰上曲棍球聯盟(NHL)的合作，現代希望之輪的影響力和知名度持續提升。另外，現代汽車分配墨西哥$694,000元，幫助白血病患者，支持研究、治療與醫院設備。展望2026年，現代汽車希望之輪將把其希望的使命擴展到歐洲和印度等新市場。

除了在華盛頓特區舉辦的27周年慶典，現代希望之輪還在Rayburn眾議院辦公大樓舉辦一場國會招待會及特展，紀念現代希望之輪27年來的成就與發展，同時招集歷年來的受益人以及合作夥伴，召開第四屆年度生存高峰會，討論幫助上千名兒童在康復後過上積極健康生活的進展。

現代希望之輪醫療諮詢委員會成員兼董事Dan Wechsler表示，自現代希望之輪成立以來，見證患者存活率的巨大進步，治癒率提高、長期護理服務改善及多種支持資源的開發。確保兒童癌症康復者的健康，並最大限度地提高他們的生活品質，他很榮幸能支持現代希望之輪為兒童與青少年的康復與未來做貢獻。

在全國兒童癌症宣傳月期間，受益人在現代希望之輪的標誌性手印儀式上正式獲頒捐款。活動上，兒童、醫生，以及現代合作夥伴將在一台現代車輛上留下彩繪手印，象徵對抗兒童癌症的團結一致。今年是現代希望之輪迄今規模最大的一年，將在全國各地舉辦近70場手印儀式。了解更多關於現代希望之輪的訊息可至HyundaiHopeonWheels.org。

癌症 印度 墨西哥

上一則

全美執行長離職率升 加州9個月194位居冠

下一則

守護醫美40周年慶 玻尿酸、線雕…優惠只到11月

延伸閱讀

2026現代IONIQ 9和Santa Cruz榮獲IIHS最佳安全首選大獎

2026現代IONIQ 9和Santa Cruz榮獲IIHS最佳安全首選大獎
現代IONIQ 5電車各車型降7600-9800元

現代IONIQ 5電車各車型降7600-9800元
黃仁勳揪三星電子、現代汽車會長吃炸雞 雞肉股飆漲

黃仁勳揪三星電子、現代汽車會長吃炸雞 雞肉股飆漲
宣布供韓多達26萬個GPU 黃仁勳大談南韓獨特性

宣布供韓多達26萬個GPU 黃仁勳大談南韓獨特性
喬州現代車廠3年死3人 專家：移工訓練不足、廠方安全標準鬆懈

喬州現代車廠3年死3人 專家：移工訓練不足、廠方安全標準鬆懈
WSJ：喬治亞州現代車廠「安全標準鬆散」3年死3人

WSJ：喬治亞州現代車廠「安全標準鬆散」3年死3人

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣