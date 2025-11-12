現代汽車「希望之輪」27年 今年捐2700萬抗兒癌

現代汽車公司總裁兼首席執行官José Muñoz（中）、北美現代汽車總裁兼首席執行官Randy Parker（中右）、現代希望之輪副主席Kevin Reilly（中左）、現代希望之輪董事會成員、全國青少年大使，以及資助受益人在位於華盛頓特區的華盛頓國家大教堂的合影。

北美現代汽車及旗下超過850家經銷商支持非營利組織「希望之輪」在華盛頓特區舉辦的年度慶典上，現代汽車高管、國會議員、兒童癌症 醫生、醫研人員及親屬一同慶祝成立27周年並捐贈今年2700萬元，累計2.77億元的捐款。

現代汽車總裁兼首席執行官José Muñoz表示，回顧過去，現代希望之輪成績卓著，兒童癌症存活率從75%提升至85%，並幫助挽救超過四萬名兒童的生命。現代希望之輪與抗擊兒童癌症已成為該公司社區服務的重要部分。除北美地區之外明年將擴展至歐洲和印度 ，繼續致力為每位抗癌兒童帶來希望。

今年現代「希望之輪」擴展整個北美洲包含自二月開始，加拿大現代汽車旗下226家經銷商已捐贈290萬元推進兒童癌症治療。透過與國家冰上曲棍球聯盟(NHL)的合作，現代希望之輪的影響力和知名度持續提升。另外，現代汽車分配墨西哥 $694,000元，幫助白血病患者，支持研究、治療與醫院設備。展望2026年，現代汽車希望之輪將把其希望的使命擴展到歐洲和印度等新市場。

除了在華盛頓特區舉辦的27周年慶典，現代希望之輪還在Rayburn眾議院辦公大樓舉辦一場國會招待會及特展，紀念現代希望之輪27年來的成就與發展，同時招集歷年來的受益人以及合作夥伴，召開第四屆年度生存高峰會，討論幫助上千名兒童在康復後過上積極健康生活的進展。

現代希望之輪醫療諮詢委員會成員兼董事Dan Wechsler表示，自現代希望之輪成立以來，見證患者存活率的巨大進步，治癒率提高、長期護理服務改善及多種支持資源的開發。確保兒童癌症康復者的健康，並最大限度地提高他們的生活品質，他很榮幸能支持現代希望之輪為兒童與青少年的康復與未來做貢獻。

在全國兒童癌症宣傳月期間，受益人在現代希望之輪的標誌性手印儀式上正式獲頒捐款。活動上，兒童、醫生，以及現代合作夥伴將在一台現代車輛上留下彩繪手印，象徵對抗兒童癌症的團結一致。今年是現代希望之輪迄今規模最大的一年，將在全國各地舉辦近70場手印儀式。了解更多關於現代希望之輪的訊息可至HyundaiHopeonWheels.org。