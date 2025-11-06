萬通互惠理財新址開張 明年支付29億美元年度分紅

萬通互惠理財太平洋辦事處（MassMutual Pacific）於11月6日在巴沙迪那舉辦新址開幕儀式，萬通互惠理財時隔15年重返巴沙迪那，聯邦眾議員趙美心 出席剪彩活動並表示，萬通互惠理財為社區提供多元金融服務，尤其為華人提供各種理財產品和專業知識。

巴沙迪那公司新址(790 E Colorado Blvd. Ste 710, Pasadena)地處城市商業中心，開幕式現場政商界人士賓客雲集，包括巴沙迪那商會、洛杉磯 Food Bank代表和參眾議員代表。聯邦眾議員趙美心親自出席，她表示，歡迎萬通互惠理財重新回到巴沙迪那，這裡距離她辦公室很近，方便以後常來往。同時感謝他們為社區提供多元服務，95%的財務顧問講多種語言，服務那些英文不是母語的民眾。

萬通互惠理財太平洋辦事處總裁 Brian Lee現場向Food Bank捐贈1萬美元支票，他表示，萬通互惠理財一直致力於取之於民，用之於民的互惠原則，不僅為食物銀行捐款，他們還將於2026年向符合資格的分紅保單持有人支付預估總額達29億美元的年度分紅，創下公司歷來最高紀錄，並連續第158年派發分紅。此外，紅利利率 （DIR） 也將調升至6.60%，標誌著萬通互惠理財已連續20年為保單持有人提供業界領先的分紅利率。

他表示，他是第一代移民，他本人和公司都對多元文化市場非常重視，洛杉磯很多講中文的家庭對理財非常關注，他們的專業團隊致力於為其服務。萬通互惠理財之所以能脫穎而出，關鍵在於其保險 業務的穩健表現。從風險評估的嚴謹性、營運實力，到長期投資策略，再結合其多元且廣泛的策略性業務與投資組合。這些包括財富管理、年金與機構解決方案、全球資產管理業務，以及其他策略性投資。這些業務在不同市場環境中皆展現穩定的獲利表現，有力支持萬通持續向保單持有人提供高度競爭力的分紅。感興趣並想了解更多詳情的民眾可致電萬通互惠理財(626)639-1900或造訪www.pacific.massmutual.com

萬通互惠理財總裁兼執行長Roger Crandall 表示，2026年的分紅發放展現公司對保單持有人的堅定承諾，這份承諾源自萬通互惠作為一家與客戶利益一致的互助公司。這讓公司能夠從長遠角度出發做出決策，最終造福數以百萬計仰賴其的美國家庭。