Covered California 啟動 2026 年公開投保登記期：儘管聯邦稅收抵免存在不確定性 我們仍致力協助加州民眾獲得醫療保障

在不確定強化版保費 稅收抵免（enhanced premium tax credits）是否存續的陰霾下，Covered California 於11月1日啟動2026年的公開投保登記期，並在11月5日在洛杉磯 華美博物館舉辦洛杉磯啓啓動儀式，Covered California 執行總監 Jessica Altman(圖右二），首席醫療官Dr. Monica Soni（圖右一），華美博物館館長張耀龍(圖左一），華興保險 首席策略長張洛萱（Angela Chang）(圖左二主持問答）。

Covered California 執行總監 Jessica Altman 表示：公開投保登記期將持續至 2026 年 1 月 31 日，期間加州 民眾可以註冊、續保或選購新的健康保險計劃。

鑑於 2026 年保費存在不確定性，Covered California 將全程協助加州民眾選擇合適的計劃和優質護理，並為投保的每個步驟提供支援。投保協助一向免費且保密，並透過遍佈加州的數千名認證保險代理和社區組織，以多種語言提供服務。

消費者可以到 CoveredCA.com 了解選項，輕鬆查看是否符合財務補助資格，並比較健保 計劃。加州民眾還可以：

• 從全加州 14,000 多個獲認證的代理和社區組織，以消費者慣用的任何語言或方言，透過電話獲得免費和保密的協助。

• 讓一位認證的登記顧問給他們打電話，提供免費的個人化協助。

• 直接致電 (800) 300 -1506 給 Covered California。

為確保 2026 年全年受保，消費者必須在 12 月 31 日前選擇健保計劃。

自 2014年以來，Covered California 已協助超過 600 萬加州民眾以實惠價格獲得優質的健康保險。儘管目前華盛頓局勢不明朗，加州全保的使命始終不變。加州全保致力於幫助加州民眾獲得全面的健康保險，包括免費預防性護理，以確保他們和家人在2026 年保持健康。