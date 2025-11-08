大華羅蘭岡11/15,16「秋日嘉年華」火鍋試吃＋美食市集

天氣轉涼，正是煮火鍋好時節，大華超市羅蘭岡 分店將於11月15日（週六）、16日（週日）兩天盛大舉辦 「Harvest Festival秋日嘉年華」，結合火鍋試吃與亞洲美食車，打造吃喝玩樂一站式的秋季盛會。

大華表示，活動期間，戶外停車場將化身為熱鬧的「亞洲街頭美食市集」，多輛人氣餐車集結登場，將帶來泰式、越南 、印尼、港式及中式燒烤等多元料理，現做現賣，香氣撲鼻，讓現場充滿節慶氛圍。此外，還有親子手作區、免費氣球及DJ音樂表演，無論是大人還是小孩，都能在輕鬆歡樂的氣氛中度過美好週末。

走進超市內部，更是另一場「火鍋與泡麵 」的味蕾盛宴，大華超市特別設立20個品牌試吃攤位，集中展示最受歡迎的火鍋湯底、特製火鍋料、手工丸子、頂級肉片及多款亞洲泡麵新品。現場顧客可免費試吃、互動體驗，感受滿滿的「火鍋季節氛圍」。

大華超市市場部表示：「我們希望透過這樣的活動，讓顧客體驗到大華超市不僅僅是一處採購食材的地方，更是一個能夠吃、喝、玩、樂的生活空間。來到大華，不只是買菜，而是一次全家人的美食之旅。我們希望讓每一位顧客在這裡，能找到下頓飯的靈感，也找到與家人共享的溫暖時光。」

大華「秋日嘉年華」活動時間是11月15日上午11時至晚上8時，16日上午11時至晚上7時，地點在大華超市羅蘭岡分店：1015 S. Nogales St., Rowland Heights。