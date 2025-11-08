我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

大華羅蘭岡11/15,16「秋日嘉年華」火鍋試吃＋美食市集

羅蘭岡訊
天氣轉涼，正是煮火鍋好時節，大華超市羅蘭岡分店將於11月15日（週六）、16日（週日）兩天盛大舉辦 「Harvest Festival秋日嘉年華」，結合火鍋試吃與亞洲美食車，打造吃喝玩樂一站式的秋季盛會。

大華表示，活動期間，戶外停車場將化身為熱鬧的「亞洲街頭美食市集」，多輛人氣餐車集結登場，將帶來泰式、越南、印尼、港式及中式燒烤等多元料理，現做現賣，香氣撲鼻，讓現場充滿節慶氛圍。此外，還有親子手作區、免費氣球及DJ音樂表演，無論是大人還是小孩，都能在輕鬆歡樂的氣氛中度過美好週末。

走進超市內部，更是另一場「火鍋與泡麵」的味蕾盛宴，大華超市特別設立20個品牌試吃攤位，集中展示最受歡迎的火鍋湯底、特製火鍋料、手工丸子、頂級肉片及多款亞洲泡麵新品。現場顧客可免費試吃、互動體驗，感受滿滿的「火鍋季節氛圍」。

大華超市市場部表示：「我們希望透過這樣的活動，讓顧客體驗到大華超市不僅僅是一處採購食材的地方，更是一個能夠吃、喝、玩、樂的生活空間。來到大華，不只是買菜，而是一次全家人的美食之旅。我們希望讓每一位顧客在這裡，能找到下頓飯的靈感，也找到與家人共享的溫暖時光。」

大華「秋日嘉年華」活動時間是11月15日上午11時至晚上8時，16日上午11時至晚上7時，地點在大華超市羅蘭岡分店：1015 S. Nogales St., Rowland Heights。

聖地牙哥加大發現名插畫家遺作「歌頌美國50州」 明年出版

華裔導演趙鋼《The Gift》 歷時12年力作好萊塢首映

兆彩頭獎獎金超8億 感恩節前「搏手氣」拚富翁夢

好康報您知／海鷗超市羅蘭岡店（Galleria Food Wholesale Market）

好康報你知／海鷗超市羅蘭岡店（Galleria Food Wholesale Market）

涉在新罕布夏州縱火 南加羅蘭岡華裔女被捕

針灸中醫正當紅 白人學生搶報東方醫學

給華人義工救羊群點讚

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

