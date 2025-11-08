我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

安大略3死大車禍 余晨峰律師5點提醒

安大略市
近日南加州安大略市(Ontario)發生一起嚴重交通意外，涉及八部車輛，其中三人不幸喪生。從監控畫面（見圖）可見，卡車高速直撞前方車輛，引起連環相撞。這起事件再次提醒，當遇上卡車意外時，該如何保命、保權益？

余晨峰律師表示，遇到卡車事故，處理的方式與一般小車事故不同，就現場證據、保險責任、以及是否能追償等，常常牽涉複雜法律與程序。

為何卡車事故特別危險？余晨峰律師指出，卡車體積與重量遠超小車，撞擊後常造成「嚴重毀損」與大量二次傷害。此外，卡車牽涉商業身份、承包、保險機制與聯邦監管，找出最終賠償責任方較複雜。

遇到卡車事故，余晨峰律師給予五點提醒：（一）先報警與求醫，保全生命與保留醫療紀錄，（二）留在現場，用影片及照片記錄整體環境、車輛位置、碎片、車牌，有助警方執法人員撰寫警察報告，以及專家重組事發經過，（三）蒐集目擊者聯絡資料，對求證事發經過至關重要，（四）千萬不要輕易與對方的保險公司代表有任何接觸，亦不要簽署任何文件，卡車的保險公司一接到個案，很快會聯絡當事人，甚至上門嘗試落口供，在沒有法律代表的情況下提供資料，會對個案產生不利影響，（五）盡快聘請有相關經驗的律師，確保一切權益得到保障。

一般駕駛人更要小心的是，一旦在路上遇到卡車，千萬別硬碰，卡車體積龐大、盲點多，轉彎時一個閃神就可能釀成悲劇。余晨峰律師強調：「遠離卡車，避之則吉。」，同時牢記：防禦性駕駛能救命；即在緊急時刻，試著把方向盤往左微扭，可避免被卡車從後撞上時發生「風琴效應」，導致車輛被壓扁的慘劇。

還有，別忘了檢查保單：有沒有「UM/UIM無保險駕駛者碰撞險」？有沒有額外的「雨傘保險」？這些都是在意外發生後，可能是唯一保護自已和家人的保障。若不幸捲入車禍，宜即聯絡專業律師團隊，確保權益得到保障。余晨峰律師樓(MY LAW CORPORATION)緊急支援電話(626)289-2833，微信關注「余晨峰律師樓」。

釀3死8車相撞 無證客卡車司機未受毒品、酒精影響

ICE搜捕印州高速路 逮146卡車司機

印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮

安大略機場增加每日直飛北加州航班

美國現象／倉儲業滑坡殃及運輸業 天天有人喊賣車轉行

川普放寬美國汽車製造業者信貸 對進口中、重型卡車加增25%關稅

