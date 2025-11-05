我的頻道

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

小雅屋感恩節限定蛋糕登場　提前預訂享最高15%折扣甜蜜開跑

洛杉磯訊
連鎖烘焙品牌小雅屋（JJ Bakery）推出感恩節限定蛋糕優惠活動，即日起至11月24日止，凡預訂精選感恩節蛋糕即可享高達15%折扣，並可於11月30日前至各門市取貨。11月13日前下單可享15% off，11月14日至24日期間訂購則可享10% off。

今年小雅屋特別推出四款人氣感恩節限定蛋糕，每一款皆由經驗豐富的師傅手工製作，嚴選食材、講究細節，以甜美滋味傳遞節日的感恩之情：

香蕉可可脆：濃郁巧克力蛋糕夾層香蕉片與焦糖醬、可可脆球，搭配焦糖鮮奶油，並以白巧克力花、莓果與杏仁角點綴，層次豐富。

芋鬆香：香草戚風蛋糕中夾入奶黃醬與綿密芋泥，外層包裹海苔芝麻肉鬆與奶黃醬，鹹甜交織、風味獨特。

感恩節芒果慕斯：由芒果慕斯、果凍與香草海綿蛋糕層層堆疊，表面鋪上新鮮水果與感恩節主題裝飾，清新爽口。

可可咖啡慕斯：巧克力蛋糕為底，堆疊濃郁巧克力與香醇咖啡慕斯，上層覆以白巧克力淋面，點綴草莓、開心果與楊梅，香氣撲鼻。

小雅屋表示，今年的感恩節蛋糕以「甜點傳遞感恩」為主題，融合愛心與法式工藝，無論是造型設計還是口感層次，都希望讓顧客在節日裡與家人共享溫馨甜蜜的時刻。店家提醒，感恩節期間訂購需求踴躍，建議消費者提前預約，不僅可享折扣優惠，也能確保理想取貨時段。

小雅屋致力於將亞洲風味與法式烘焙技術完美融合，提供各式傳統麵包、蛋糕與甜點，堅持每日手工新鮮製作，以高品質與實惠價格，讓每位走進店內的顧客都能感受到家的溫度與節日的甜美。

加州多地設有門市，更多資訊請洽官網：www.jjbakeryusa.com/location天普市：626-287-2588／5755 Rosemead Blvd.。工業市：626-965-1388／18558 Gale Ave. #168。哈崗：626-333-1278／15842 Halliburton Rd. 。羅蘭岡：626-581-1678／1744 Nogales St. 。亞凱迪亞：626-836-6888／1130 S Baldwin Ave. 。托倫斯：310-328-6668／2370 Crenshaw Blvd. 。

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

