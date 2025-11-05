鄭博仁律師：加州雇佣法嚴 企業防訴訟

我的頻道

洛杉磯訊
加州的雇佣法律環境以其複雜性和對員工的強力保護而聞名，遠超過聯邦標準。對於企業而言，任何在員工分類、加班計算、用餐休息記錄或工資單細節上的疏忽，都可能演變為一場代價高昂的集體訴訟，不僅面臨巨額賠償和金罰款，更會損害企業聲譽與團隊穩定。反之，健全的合規體系不僅是抵御法律風險的盾牌，更是提升管理水平、構建積極職場文化、吸引保留優秀人才的有效途徑。

現任南加州審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)表示，「在南加州蓬勃的商業環境中，企業的發展不僅是經濟活力的體現，推動商業發展是我們對社區的重要責任，而深刻理解法律規範則是實現這一目標的基石。 特別是在雇佣法領域，無論是雇主還是雇員，掌握薪資與工時法律知識已不再是選擇，而是企業穩健運營與權益保障的必然要求。」

除了加州在豁免分類與加班要求上更為嚴格的標準外，加州集體訴訟還有兩大顯著特點，使其區別於FLSA下的集體訴訟，並顯著增加了雇主的潛在責任。

首先，加州《勞工法》賦予雇員多項FLSA未涵蓋的獨立權利，例如：享有不中斷的用餐與休息時間（第512與226.7條）、在解雇或辭職後72小時內領取全額薪資（第201與202條）、以及累積假期的即時歸屬權（第227.3條）。若違反這些規定，雇主除須補償損失，還可能面臨直接支付給雇員的法定罰款。

其次，更具威懾力的是加州嚴格的法定罰則與民事處罰。根據《2004年加州勞工法私人檢察官總案法案》(PAGA)，現任或前任雇員可代表政府對違反《勞工法》的雇主提起訴訟。這些罰款往往遠超實際索賠金額，因會依每位雇員、每個薪酬期累計。例如，僅因工資單缺少《勞工法》第226(a)條規定的一項資訊，每次違規可罰250美元，長期累積可達數百萬。

鄭博仁律師指出：「在加州，即使是微小的行政疏漏，如工資單不完整或最終薪資延遲幾天，都可能引發集體訴訟，並因PAGA罰則累積，造成企業嚴重財務危機。對雇主而言，預防是關鍵；對雇員而言，了解權利是維護自身利益的第一步。」

為避免訴訟風險，企業除確保員工分類與加班支付正確外，還需主動加強合規管理。雇主應定期審查薪酬制度與雇用實踐，確保符合《加州勞工法》與工業福利委員會的規定，特別注意非豁免員工的工時記錄、《勞工法》第226(a)條的工資單資訊，以及第201與202條的離職薪資支付時限，這些都是防範訴訟的重點。

加州的勞工法為雇員提供了堅實保障。當薪資、工時或離職補償等權益受損時，集體訴訟與PAGA機制讓雇員能共同追究雇主責任並獲得補償。了解相關權利，有助於及時辨識侵權並採取行動。

同時，任何違反《勞工法》的行為，不論金額大小，都可能引發高額訴訟與罰金。對雇主而言，維持合規是必要的商業策略；對雇員而言，熟悉自身權益則是保障公平職場的基礎。鄭博仁聯合律師事務所擁有資深原告與訴訟團隊，能為企業提供合規建議與辯護，也為受損雇員提供專業法律支援。若有任何疑問，可聯繫進行保密諮詢。中文專線626.570.8888或[email protected]。電郵：[email protected]，網站：www.PPRCLaw.com。

加州 南加

