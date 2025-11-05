Cielo社區推出精選好宅 最新降價可隨時入住

詳情掃描QR Code。

要愛上位於加州爾灣 的Portola Springs Village其實一點也不難，尤其是Cielo社區中那迷人的西班牙／蒙特利建築風格住宅，更是令人心醉。

橙縣 爾灣市的波托拉泉村( Portola Springs Village)佔地廣闊超過1200英畝。村內規劃了包括Cielo社區的多個建築風格獨特的子社區。該村周遭圍繞著Loma山丘及令人心曠神怡的廣闊綠地。波托拉泉村處處自行車道及散步小徑，村內計有12處公園，相對應的標準泳池及兒童淺水池、SPA溫泉、BBQ燒烤及野餐區、各類球場、以及社區活動中心等等生活設施一應俱全。

Cielo社區位於波托拉泉村Portola Springs Village的高處，擁有該區最大面積的新建住宅設計，室內約3,225至 3,473平方英尺，提供4至5臥房、4.5個衛浴及雙車位車庫的居住空間。

這些獨棟、兩層樓的單戶住宅提供靈感十足的設計特色與多樣化選項，包括可將臥室與相鄰的書房改為客房套房、將二樓的休閒閣樓改為第五間臥室，以及在家庭大廳設置全景推門等。挑高的家庭大廳天花板與全屋大量的窗戶，讓這些全新建案洋溢明亮開闊的生活氛圍。

Portola Springs Village的Cielo社區地處橙縣黃金地段，鄰近I-5與I-405高速公路，距洛杉磯約45英里、聖地牙哥約85英里，距Irvine科技中心與醫療科學園區僅數英里，兼享南加自然景觀、戶外休閒與都會便利。

Cielo社區建商本週特別回饋，推出大降價的地段編號76(HOMESITE 76)、2號戶型(PLAN 2)的豪宅華廈，此獨棟新住屋（見圖）室內3,365平方英尺，4房4.5衛、升級廚房配備Wolf廚具與Sub-Zero冰箱、也包含太陽能設備購買方案，全屋精緻裝修而且立可拎包入住；原售價是：$3,415,410，合條件者今特價$3,265,000。

社區推出的獨棟別墅，室內面積約3,225至3,473平方英尺，格局4到5間臥室、4到5.5間浴室、雙車位車庫。售價自3百萬美元低端起。地址：81 Bright Star, Irvine, CA 92618，每日開放：10am至5pm，逢星期三2pm至5pm，預約電話：949-526-8818，該建商歡迎房地產經紀合作。