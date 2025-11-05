我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

Cielo社區推出精選好宅 最新降價可隨時入住

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
詳情掃描QR Code。
詳情掃描QR Code。

要愛上位於加州爾灣的Portola Springs Village其實一點也不難，尤其是Cielo社區中那迷人的西班牙／蒙特利建築風格住宅，更是令人心醉。

橙縣爾灣市的波托拉泉村( Portola Springs Village)佔地廣闊超過1200英畝。村內規劃了包括Cielo社區的多個建築風格獨特的子社區。該村周遭圍繞著Loma山丘及令人心曠神怡的廣闊綠地。波托拉泉村處處自行車道及散步小徑，村內計有12處公園，相對應的標準泳池及兒童淺水池、SPA溫泉、BBQ燒烤及野餐區、各類球場、以及社區活動中心等等生活設施一應俱全。

Cielo社區位於波托拉泉村Portola Springs Village的高處，擁有該區最大面積的新建住宅設計，室內約3,225至 3,473平方英尺，提供4至5臥房、4.5個衛浴及雙車位車庫的居住空間。

這些獨棟、兩層樓的單戶住宅提供靈感十足的設計特色與多樣化選項，包括可將臥室與相鄰的書房改為客房套房、將二樓的休閒閣樓改為第五間臥室，以及在家庭大廳設置全景推門等。挑高的家庭大廳天花板與全屋大量的窗戶，讓這些全新建案洋溢明亮開闊的生活氛圍。

Portola Springs Village的Cielo社區地處橙縣黃金地段，鄰近I-5與I-405高速公路，距洛杉磯約45英里、聖地牙哥約85英里，距Irvine科技中心與醫療科學園區僅數英里，兼享南加自然景觀、戶外休閒與都會便利。

Cielo社區建商本週特別回饋，推出大降價的地段編號76(HOMESITE 76)、2號戶型(PLAN 2)的豪宅華廈，此獨棟新住屋（見圖）室內3,365平方英尺，4房4.5衛、升級廚房配備Wolf廚具與Sub-Zero冰箱、也包含太陽能設備購買方案，全屋精緻裝修而且立可拎包入住；原售價是：$3,415,410，合條件者今特價$3,265,000。

社區推出的獨棟別墅，室內面積約3,225至3,473平方英尺，格局4到5間臥室、4到5.5間浴室、雙車位車庫。售價自3百萬美元低端起。地址：81 Bright Star, Irvine, CA 92618，每日開放：10am至5pm，逢星期三2pm至5pm，預約電話：949-526-8818，該建商歡迎房地產經紀合作。

橙縣 爾灣 加州

上一則

聖縣小學教師至少涉性侵4學童 面臨多項重罪

下一則

食物面臨短缺 「洛杉磯夢想中心」免費供三餐

延伸閱讀

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫
恐怖情殺 男子持刀傷人還挾持 當警面墜15樓亡

恐怖情殺 男子持刀傷人還挾持 當警面墜15樓亡
美西華人學會46周年 劉榮文、李世平接棒

美西華人學會46周年 劉榮文、李世平接棒
減緩斷糧影響 Carl's Jr.推1元愛心餐

減緩斷糧影響 Carl's Jr.推1元愛心餐
西雅圖市議會通過新法 防社區「食物沙漠」蔓延

西雅圖市議會通過新法 防社區「食物沙漠」蔓延
你有財物待領？ 橙縣縣府網站 助尋縣民遺珠

你有財物待領？ 橙縣縣府網站 助尋縣民遺珠

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
好市多將推出長達一個月的黑色星期五優惠。（好市多官網）

Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...

2025-10-27 14:19
30歲中國公民、南加大留學生翁偲喆（又名Steven Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。（洛杉磯市警局提供）

獨╱綑綁+肛門注射...華男博士迷姦案可怕細節曝光

2025-10-28 19:38

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外