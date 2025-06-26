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H Mart超市全國兒童繪畫賽 獲獎名單出爐

洛杉磯訊
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美國最大的亞洲連鎖超市之一H Mart宣佈了2025年全國兒童繪畫比賽得獎名單，本次比賽於4月14日至5月19日期間舉行，邀請全美兒童用畫筆描繪他們在H Mart美食陪伴下，所聽過的動人故事，激發出滿滿的創意與想像力。

今年H Mart共選出90位優秀的年輕藝術家為本屆比賽得獎者。經過仔細評選，Stephanie Hyerin Yang（學前班至一年級組）與Key Hwang（二至五年級組）榮獲2025年比賽的最高榮譽─特別大獎（見圖）。兩位得主將各獲得H Mart $1,000禮券與專屬獎牌。

除特別大獎外，第一名得主將獲得五百美元H Mart禮券與獎牌；第二名得主將獲得三百美元H Mart禮券與獎盃；第三名得主可獲得一百美元H Mart禮券與獎盃；快樂獎得主則可獲得二十美元H Mart禮券與獎盃。

所有得獎者已透過電子郵件收到了通知，並將受邀至原提交作品的H Mart門市親自領取獎品。從7月7日起，得獎的領獎人，請攜帶附有照片的有效身份證件及H Mart Smart Rewards會員卡，前往原提交作品的門市客服中心辦理領取手續。

H Mart表示：「透過這次繪畫比賽，參賽的孩子們充分運用鮮豔的色彩和創意，表達了H Mart門店活潑的氛圍、家庭用餐的樂趣，以及他們對各式亞洲食材的喜愛。」H Mart同時表示：「我們計劃繼續積極支持孩子們的創意活動，並持續舉辦各種促進社區共同成長的文化活動。」

所有得獎作品都預計在2026年的H Mart月曆中亮相。得獎者名單可至H Mart官方網站(hmart.com)或在店內展示的得獎海報上查看。

如需更多資訊，請致電H Mart客服專線877-427-7386或電郵至[email protected]

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