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「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

余晨峰律師提醒 防幼童車內中暑措施

洛杉磯訊
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隨著初夏來臨，應特別注意避免幼童獨留車內導致中暑。余晨峰律師分享相關數據及預防中暑的安全措施。

全美平均每10天就有1名幼童因獨留車內中暑身亡，此統計包括幼童自行爬入未上鎖的車輛，以及家長或監護人故意或非故意將幼童獨留車內的情況。車內空間狹窄，內外溫度差異顯著，許多人誤以為陰天無需擔心，但事實並非如此，車內溫度上升速度與外部環境密切相關。

NHTSA呼籲家長、監護人、保姆及年長兄弟姐妹注意，高溫環境下的車廂猶如烤箱，可能成為導致14歲以下幼童非撞擊性死亡的兇器。NHTSA以「SLL」口訣來提醒家長或監護人，即使行程匆忙也切勿忽略對幼童的保護。Stop（停）：停車熄火後，勿急於離開，應有序協助幼童下車，Look（看）：即使所有乘客已下車，仍需仔細檢查車內是否有人遺留，Lock（鎖）：部分民眾習慣不鎖車門，但幼童活潑好動，若自行爬入車內並誤觸按鈕，可能導致反鎖，後果不堪設想。

一般情況下，車內溫度比室外溫度高且超過百分之50，余晨峰律師將悲劇原因歸納為三類：（一）父母、監護人或保姆因故忘記幼童在車內；（二）幼童未經許可自行爬入車內，而家長或監護人未察覺；（三）家長或監護人明知危險，卻因暫時無人照顧而冒險獨留幼童。成年人可將幼童獨留車內多久而不構成危險？即使僅留1秒也不允許。余晨峰律師強調，成年人帶幼童外出時，若中途下車購物，切勿抱持「很快回來」的心態而獨留幼童，否則可能面臨法律責任。

醫學研究顯示，人體體溫達華氏104度時即為中暑，可能導致器官衰竭；若升至華氏107度，則可能致命。幼童體積小、體重輕，抗熱能力較弱，尤其一歲以下嬰幼兒風險最高，佔車內中暑死亡個案的三分之一。余律師補充，即使車內有成人陪同，若駕駛人下車購物並關閉引擎，僅打開車窗，仍存在風險，建議所有人應離開車廂。

余晨峰律師總結，民眾對幼童中暑存有迷思，例如誤以為僅夏季會發生，事實上，夏季雖為高發期（每周平均2宗死亡個案），但其他季節亦不可輕忽。余律師呼籲，如發現幼童獨留於高溫車內，應立即報警，若情況危急，可採取必要行動救出幼童，並移至陰涼處降溫。

余晨峰律師樓律師團隊服務專線(626)289-2833，網址：MyLawCorp.com，微信公眾號：余晨峰律師樓。

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