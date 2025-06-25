我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

階進慈善基金會 6月29日舉辦免費大型義診及法律教育講座

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

階進慈善基金會(Wealth by Health)訂於6月29日（星期日）上午9時至下午4時，在柔似蜜社區中心(3936 Muscatel Ave, Rosemead)舉辦免費義診活動，提供多元醫療服務，並同步施打2024-2025年度新冠疫苗、流感疫苗及兒童疫苗，為社區居民健康把關。

本次義診涵蓋西醫（內科）、牙科（洗牙、補牙、拔牙）、眼科（視力檢查與配鏡）及中醫（針灸、推拿、拔罐）等項目。現場採排隊登記，每位病人限登記一項服務，其他服務則視當天排隊狀況開放。心臟科、泌尿科、腫瘤科、小兒科僅限預約。眼科配鏡服務每人每年限領一副處方眼鏡，參與者需攜帶有照片之政府核發身分證明文件。主辦單位提醒，醫療服務將依當日實際情況調整，恕不提前通知，且保留拒絕服務權利。義診優先提供治療服務，不接受尋求第二意見者。

此外，基金會於當日上午10時至11時30分舉辦《僱傭法》免費法律教育講座，邀請資深律師團隊分享如何保障職場權益。講座名額有限，請提前致電1-888-996-9985預約。講師包括曾任加州中區聯邦檢察官Mike Azat及前洛杉磯市與聖地牙哥郡檢察官Issa Azat，兩人皆為Azat Law Group合夥人，專長僱傭法及相關法律領域。

階進慈善基金會自2016年成立以來，秉持「人人享有優質醫療服務」的理念，致力為低收入、無保險或保險不足家庭提供免費醫療服務。基金會核心使命涵蓋為弱勢族群提供可及醫療，設立獎學金及教育資源支持弱勢青年，協助社區成員解決健康、法律及移民等多重困難，並積極推動社區參與，促進社會公平與健康。

基金會相信健康不僅是身體無病，更包括身心靈與社交的全面福祉。透過策略性規劃，階進慈善基金會致力縮減社會不平等，持續推動免費醫療、教育資助及國際醫療服務，並與政府及社會團體合作，關懷街友及其他弱勢族群，確保服務持續有效。

階進慈善基金會歡迎社會各界捐款與資助，支持他們擴大服務範圍，幫助更多需要幫助的人士。欲了解更多詳情，可造訪官網：www.wealthbyhealth.org，或去電1-888-996-9985。

新冠疫苗 保險 低收入

上一則

凱悅門窗三層玻璃塑鋼門窗 環保防盜隔音隔熱

下一則

乘船死亡事故 八成未穿救生衣

延伸閱讀

培育外科新血…林芳郁基金會成立 盼力挽醫界「直美潮」

培育外科新血…林芳郁基金會成立 盼力挽醫界「直美潮」
林芳郁兒：成立基金會是家族歷史性的一天 永遠以父為榮

林芳郁兒：成立基金會是家族歷史性的一天 永遠以父為榮
華人慈善基金捐5萬 助Five Acres修繕老屋

華人慈善基金捐5萬 助Five Acres修繕老屋
浙麵包店瀕倒閉 靠癌友1留言活了 網友紛趕來排隊

浙麵包店瀕倒閉 靠癌友1留言活了 網友紛趕來排隊
美國挺加薩人道主義基金會 傳國務院考慮資助5億元

美國挺加薩人道主義基金會 傳國務院考慮資助5億元
REACH基金會 膺年度加州非營利組織

REACH基金會 膺年度加州非營利組織

熱門新聞

現代車輛車燈愈來愈亮，影響對向駕駛。（路透）

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

2025-06-22 23:04
好市多4.99美元的烤雞一直人氣不減，往往一上架就被掃蕩一空。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

2025-06-23 15:31
好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
一名華裔男子被疑似ICE執法人員暴力帶走。（@asianwithattitudes）

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

2025-06-18 19:40
有旅遊專家近日提醒，在機場通過TSA安檢時，手機是最容易被竊取的物品之一。（示意圖取自TSA臉書）

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

2025-06-20 19:30
警方在被害夫婦的房屋進行調查。（美聯社）

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

2025-06-17 19:17

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除