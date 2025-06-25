階進慈善基金會 6月29日舉辦免費大型義診及法律教育講座

階進慈善基金會(Wealth by Health)訂於6月29日（星期日）上午9時至下午4時，在柔似蜜社區中心(3936 Muscatel Ave, Rosemead)舉辦免費義診活動，提供多元醫療服務，並同步施打2024-2025年度新冠疫苗 、流感疫苗及兒童疫苗，為社區居民健康把關。

本次義診涵蓋西醫（內科）、牙科（洗牙、補牙、拔牙）、眼科（視力檢查與配鏡）及中醫（針灸、推拿、拔罐）等項目。現場採排隊登記，每位病人限登記一項服務，其他服務則視當天排隊狀況開放。心臟科、泌尿科、腫瘤科、小兒科僅限預約。眼科配鏡服務每人每年限領一副處方眼鏡，參與者需攜帶有照片之政府核發身分證明文件。主辦單位提醒，醫療服務將依當日實際情況調整，恕不提前通知，且保留拒絕服務權利。義診優先提供治療服務，不接受尋求第二意見者。

此外，基金會於當日上午10時至11時30分舉辦《僱傭法》免費法律教育講座，邀請資深律師團隊分享如何保障職場權益。講座名額有限，請提前致電1-888-996-9985預約。講師包括曾任加州中區聯邦檢察官Mike Azat及前洛杉磯市與聖地牙哥郡檢察官Issa Azat，兩人皆為Azat Law Group合夥人，專長僱傭法及相關法律領域。

階進慈善基金會自2016年成立以來，秉持「人人享有優質醫療服務」的理念，致力為低收入 、無保險 或保險不足家庭提供免費醫療服務。基金會核心使命涵蓋為弱勢族群提供可及醫療，設立獎學金及教育資源支持弱勢青年，協助社區成員解決健康、法律及移民等多重困難，並積極推動社區參與，促進社會公平與健康。

基金會相信健康不僅是身體無病，更包括身心靈與社交的全面福祉。透過策略性規劃，階進慈善基金會致力縮減社會不平等，持續推動免費醫療、教育資助及國際醫療服務，並與政府及社會團體合作，關懷街友及其他弱勢族群，確保服務持續有效。

階進慈善基金會歡迎社會各界捐款與資助，支持他們擴大服務範圍，幫助更多需要幫助的人士。欲了解更多詳情，可造訪官網：www.wealthbyhealth.org，或去電1-888-996-9985。