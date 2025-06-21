全球旅遊中心日本賞楓11月20日出發 四人同行1人減100元

全球旅遊中心A Good Travel Agency推出2025年度日本 秋季限定行程—楓葉節舞動秋日夢豪華美食純玩11日9晚之旅（見圖），精選當地紅葉名所與高評價住宿，全程無購物、無自費，提供舒適、純粹的旅遊體驗。出團日期為11月20日，僅此一團，報名從速。

行程涵蓋東京、鐮倉、箱根、山梨、長野、高山、名古屋、曲阜、京都、奈良、大阪等地，深入感受日本秋日之美。兩人一房每人2999元，另加服務小費 150元。四人同行報名，每位可享立減100元優惠。

住宿安排別具用心，包含兩晚頂級溫泉酒店，讓旅客在秋日紅葉環繞下徹底放鬆身心。包括箱根「小湧園天悠」與長野「蓼科東急酒店」，分別坐擁山景與高原美景，皆設有天然溫泉與特色料理。此外，東京新高輪格蘭王子酒店、高山千住格蘭酒店、名古屋東急大酒店、京都寶池皇家王子傲途格精選酒店與大阪voco中央酒店，則結合地段、景觀與文化體驗，為旅程增添豐富層次。

美食方面，精選各地當季風味，包括飛驒A5和牛料理、蟹道樂會席、京風懷石與炭火和牛海鮮放題等，讓味蕾同步感受秋意盎然。

行程設計強調文化與自然兼備，安排茶道體驗、私湯溫泉、古街漫遊等特色活動，適合希望遠離喧囂、細品旅程的旅客。

全球旅遊中心專營中英文出團，代理多家大型旅遊公司，提供多樣當季熱銷行程。洽詢電話626-538-3888。地址：18411 Colima Road, Rowland Heights, CA 91748 。