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長榮航空與波蘭航空共用班號合作 深化歐洲航網

洛杉磯訊
長榮航空與波蘭航空共用班號合作 深化歐洲航網
長榮航空與波蘭航空共用班號合作 深化歐洲航網

日前，長榮航空將自2025年6月9日起與星空聯盟夥伴波蘭航空啟動共用班號合作（見圖），範圍涵蓋長榮航空實際營運的桃園－成田、桃園－維也納航線，以及波蘭航空實際營運的華沙－維也納航線。繼2022年米蘭和慕尼黑開航後，長榮航空透過與波蘭航空共用班號合作，將航點擴增至－華沙蕭邦機場(WAW)，提供旅客更多航班選擇，持續布建歐洲航網。

長榮航空廖至維首席副總經理表示：「長榮航空自2013年加入星空聯盟以來，便致力於與盟友建立緊密合作關係，而與波蘭航空共用班號，正是長榮航空經營星空聯盟夥伴關係的重大成果。透過此次聯營合作，不僅往返台灣及波蘭兩地將更加便利，也可進一步促進雙邊觀光及商貿往來，熱絡台、波情誼」。

台灣與波蘭於2015年完成通航協定後，雙方雖尚未有直航航線營運，但在歐洲各國對台友善氛圍升溫，以及中東歐積極尋求多元合作契機的背景下，終於促成雙方首次共用班號合作，此次合作不僅補足台灣至波蘭的航空連結，更為長榮航空布建東歐航網奠定關鍵里程碑，未來雙方亦有望進一步擴大合作，連結華沙與桃園，豐富旅客行程選擇。

經由此次合作後，旅客可透過長榮空官網購買每日由桃園飛往維也納的航班，搭配波蘭航空每日營運維也納－華沙航班，無縫轉機至華沙，節省飛行時間。而波蘭旅客亦可搭乘波蘭航空班機至維也納後，轉乘長榮航空直飛桃園，或選擇經由日本成田銜接長榮航班來台灣，享有更靈活的航班搭配。

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