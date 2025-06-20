我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

長青傳譯團隊 多種語言助移民面談

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

以下內容純從傳譯角度出發，並不涉及法律建議。任何與移民法相關的問題，請諮詢專業移民律師。本文由長青傳譯團隊依據多年參與移民面談的經驗整理，希望對即將參加面談的朋友有所幫助，了解有哪些細節可加分，哪些狀況則應避免。

首先，準時是基本要求。面談通知上所列的時間必須嚴格遵守，建議至少提前一小時到達。這不僅可預防交通延誤，也可讓申請人有時間熟悉環境、調整情緒，並與傳譯員溝通，建立基本默契。

穿著方面無須特別隆重，但應整潔得體，保持自然從容的態度。面談過程中，展現平常心更能讓人感到真誠，也有助於減輕壓力與緊張。

面談時，申請人應將注意力集中在面談官身上。整個過程，申請人需專注傾聽問題，眼神自然地看向面談官，如同在與人正常交流。切勿習慣性地將對話重心放在傳譯員身上，更不應將傳譯員視為主導者。傳譯員的角色是橋樑，協助雙方溝通，不是對話的主體。

實務上常見情況是，申請人逐漸只看傳譯員講話，忽略面談官的存在，這樣容易被誤解為不夠尊重，甚至影響面談評估。若傳譯員未妥善引導，或因過度參與而影響問答節奏，也可能造成流程中斷、需重新進行，進一步影響整體印象。

理想情況下，傳譯員應如「影子」，發聲但不喧賓奪主。具經驗的傳譯員會以手勢或目光引導申請人看向面談官回答，讓對話看起來自然順暢，並維持面談原有的節奏與結構。

清楚、有條理地回答問題同樣重要。每位申請人背景不同，應事先熟悉自身申請內容，重要事件的時間、地點與過程需與所遞交文件一致，回答應明確對題。避免冗長或偏離重點的敘述，以免造成面談官誤解為有意迴避或態度不誠懇。

舉例而言，若問題是「今天吃飯了嗎？」，直接回答「吃了」或「還沒」即可，毋須延伸至不相關話題。面談官關心的是事實，而非故事延伸。

中文在口語上常省略主詞與結構，對傳譯員而言，若語句模糊、詞序不清，翻譯時容易出現落差。建議申請人盡可能將語意說清楚，語速穩定，避免模糊音或語助詞過多，這不僅有助傳譯，也能讓整體表達更具說服力。

若需陳述較長說明，可採取「一段一停」的方式，每講完一項重點就暫停片刻，讓傳譯員翻譯後再繼續。許多申請人因情緒激動，往往一次講太久，甚至忽略傳譯員的提醒，導致關鍵訊息無法完整轉達。保持節奏與傳譯同步，是一場成功面談的重要關鍵。

此外，無論是面談官提問或傳譯員翻譯期間，申請人皆不宜插話。禮貌與耐心是基本尊重，也有助於建立良好互動。如需查看資料或手機內容，也應先徵詢面談官同意，不宜逕自操作，避免造成誤會或失禮。

最後，長青傳譯團隊熟悉國語、廣東話、台語、閩南語及上海話等多種語言方言，服務專業穩重，協助申請人順利應對面談。可聯絡：(626)517-6051，網站：www.ivyinterpreting.us，地址：1613 Chelsea Road, Suite 898, San Marino, CA 91108

移民

上一則

不到5元 好市多美食區有這些實惠且消暑組合

下一則

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

延伸閱讀

美國務院恢復國際生簽證面談 不符合1前提恐被拒簽

美國務院恢復國際生簽證面談 不符合1前提恐被拒簽
南加女市長對ICE行動應對不當 民眾憤怒要她下台

南加女市長對ICE行動應對不當 民眾憤怒要她下台
紐約客談／蘭德被捕為政治秀？ 答案不重要

紐約客談／蘭德被捕為政治秀？ 答案不重要
國防部調兵700人支援ICE 處理3州被拘移民

國防部調兵700人支援ICE 處理3州被拘移民
國安部4天內政策又變 恢復掃蕩餐廳、農場無證客

國安部4天內政策又變 恢復掃蕩餐廳、農場無證客
紐約市主計長蘭德護送移民遭ICE拘捕 已獲釋

紐約市主計長蘭德護送移民遭ICE拘捕 已獲釋

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
一名華裔男子被疑似ICE執法人員暴力帶走。（@asianwithattitudes）

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

2025-06-18 19:40
圖為位於內陸地區的一處移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

2025-06-16 12:59

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍