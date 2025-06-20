長青傳譯團隊 多種語言助移民面談

以下內容純從傳譯角度出發，並不涉及法律建議。任何與移民 法相關的問題，請諮詢專業移民律師。本文由長青傳譯團隊依據多年參與移民面談的經驗整理，希望對即將參加面談的朋友有所幫助，了解有哪些細節可加分，哪些狀況則應避免。

首先，準時是基本要求。面談通知上所列的時間必須嚴格遵守，建議至少提前一小時到達。這不僅可預防交通延誤，也可讓申請人有時間熟悉環境、調整情緒，並與傳譯員溝通，建立基本默契。

穿著方面無須特別隆重，但應整潔得體，保持自然從容的態度。面談過程中，展現平常心更能讓人感到真誠，也有助於減輕壓力與緊張。

面談時，申請人應將注意力集中在面談官身上。整個過程，申請人需專注傾聽問題，眼神自然地看向面談官，如同在與人正常交流。切勿習慣性地將對話重心放在傳譯員身上，更不應將傳譯員視為主導者。傳譯員的角色是橋樑，協助雙方溝通，不是對話的主體。

實務上常見情況是，申請人逐漸只看傳譯員講話，忽略面談官的存在，這樣容易被誤解為不夠尊重，甚至影響面談評估。若傳譯員未妥善引導，或因過度參與而影響問答節奏，也可能造成流程中斷、需重新進行，進一步影響整體印象。

理想情況下，傳譯員應如「影子」，發聲但不喧賓奪主。具經驗的傳譯員會以手勢或目光引導申請人看向面談官回答，讓對話看起來自然順暢，並維持面談原有的節奏與結構。

清楚、有條理地回答問題同樣重要。每位申請人背景不同，應事先熟悉自身申請內容，重要事件的時間、地點與過程需與所遞交文件一致，回答應明確對題。避免冗長或偏離重點的敘述，以免造成面談官誤解為有意迴避或態度不誠懇。

舉例而言，若問題是「今天吃飯了嗎？」，直接回答「吃了」或「還沒」即可，毋須延伸至不相關話題。面談官關心的是事實，而非故事延伸。

中文在口語上常省略主詞與結構，對傳譯員而言，若語句模糊、詞序不清，翻譯時容易出現落差。建議申請人盡可能將語意說清楚，語速穩定，避免模糊音或語助詞過多，這不僅有助傳譯，也能讓整體表達更具說服力。

若需陳述較長說明，可採取「一段一停」的方式，每講完一項重點就暫停片刻，讓傳譯員翻譯後再繼續。許多申請人因情緒激動，往往一次講太久，甚至忽略傳譯員的提醒，導致關鍵訊息無法完整轉達。保持節奏與傳譯同步，是一場成功面談的重要關鍵。

此外，無論是面談官提問或傳譯員翻譯期間，申請人皆不宜插話。禮貌與耐心是基本尊重，也有助於建立良好互動。如需查看資料或手機內容，也應先徵詢面談官同意，不宜逕自操作，避免造成誤會或失禮。

最後，長青傳譯團隊熟悉國語、廣東話、台語、閩南語及上海話等多種語言方言，服務專業穩重，協助申請人順利應對面談。可聯絡：(626)517-6051，網站：www.ivyinterpreting.us，地址：1613 Chelsea Road, Suite 898, San Marino, CA 91108