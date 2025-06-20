歐之旅挪威太陽號 7/25完成報名優惠300元

歐之旅(P&D Travel)甫於今年五月推出的全新「郵輪 + 陸地」結合行程已圓滿結束，深獲團員們的喜愛與好評。新梯次「挪威太陽號」（見圖）將於2026年9月21日出發，凡於2025年7月25日前完成報名者，可享有每人300元優惠。

歐之旅表示，已返回並大獲讚賞的「太陽公主號」，全程由中文領隊隨團服務，每一站上岸行程均安排專車接送，貼心周到，免去自行查找景點的煩惱，也避開與大量遊客擠在岸上排隊候車的不便，讓整趟旅程舒適又高效。

明年2026推出的全新郵輪行程是「挪威太陽號」 (Norwegian Sun)，將從北歐的哥本哈根啟航，沿波羅的海航行，造訪波羅的海三小國（立陶宛 、拉脫維亞、愛沙尼亞），途經德國 ，最終於芬蘭的赫爾辛基結束航程。歐之旅推介，總共13天的行程，將讓遊客再次享受精心結合「郵輪 + 陸地」的完美行程。

歐之旅還特別安排出發前後的陸地行程，大幅降低因航班延誤而錯過登船的風險，也讓旅程在結束時不必為趕飛機而匆忙，真正實現「悠閒、順暢、無縫接軌」的理想旅遊體驗。2026「挪威太陽號」 9月21日從美國出發，10月3日回美，船期是9月23日至10月2日。

歐之旅指出，2026年「挪威太陽號」雖為明年度行程 ，但郵輪艙位有限，鼓勵儘早預約並在今年2025年7月25日前完成報名抓住優惠機會。

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