萬寶龍1858系列致父愛 昌興珠寶聖蓋博店展售

萬寶龍(Montblanc)1858系。(業者提供)

父親節是向父親表達感恩的重要節日。讓一款腕錶時刻陪伴，向父親傳遞濃濃感恩祝福，不僅實用，也能彰顯其獨到品味和風範。

萬寶龍(Montblanc)1858系列，南北半球世界計時無氧腕錶海拔八千米特別款，配備完全不含氧氣的42毫米鈦金屬錶殼，向世界高峰和敢於在極端條件下攀登高峰的登山者致敬。

這款腕錶搭載MB 29.25型自動上鏈機芯，配備世界時功能，以獨特的南北半球旋轉圖示顯示全球24個時區，讓佩戴者隨時掌握世界脈動。錶面設計融合高山冰川 元素，並以藍、灰色調打造出高海拔氛圍，細節精緻，風格陽剛。

萬寶龍1858系列特別款，不僅是一枚專為現代探險家設計的高性能專業計時腕錶，更是象徵父親精神的藝術結晶；堅定、智慧，以及與世界連結，無論是都會生活的引領者，或是熱愛戶外的冒險家，此款腕錶足為表達敬意與感激的理想之選。

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