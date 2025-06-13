我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

萬寶龍1858系列致父愛 昌興珠寶聖蓋博店展售

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
萬寶龍(Montblanc)1858系。(業者提供)
萬寶龍(Montblanc)1858系。(業者提供)

父親節是向父親表達感恩的重要節日。讓一款腕錶時刻陪伴，向父親傳遞濃濃感恩祝福，不僅實用，也能彰顯其獨到品味和風範。

萬寶龍(Montblanc)1858系列，南北半球世界計時無氧腕錶海拔八千米特別款，配備完全不含氧氣的42毫米鈦金屬錶殼，向世界高峰和敢於在極端條件下攀登高峰的登山者致敬。

這款腕錶搭載MB 29.25型自動上鏈機芯，配備世界時功能，以獨特的南北半球旋轉圖示顯示全球24個時區，讓佩戴者隨時掌握世界脈動。錶面設計融合高山冰川元素，並以藍、灰色調打造出高海拔氛圍，細節精緻，風格陽剛。

萬寶龍1858系列特別款，不僅是一枚專為現代探險家設計的高性能專業計時腕錶，更是象徵父親精神的藝術結晶；堅定、智慧，以及與世界連結，無論是都會生活的引領者，或是熱愛戶外的冒險家，此款腕錶足為表達敬意與感激的理想之選。

昌興珠寶聖蓋博店（全統廣場）位140 W. Valley Blvd. #119，電話(626)280-9195，亞凱迪亞店(Arcadia Mall)在 400 S. Baldwin Ave. L5 - L7，電話(626)770-3288，網覽www.chonghing.com。

亞凱迪亞 聖蓋博 冰川

上一則

華資業者遇霸王餐何其多 有人吃完一條魚嫌不新鮮拒付

下一則

靈感來自北宋名畫 「只此青綠」完整版8/1好萊塢首演

延伸閱讀

抗議變零元購？洛城高檔店遭洗劫 店面被噴「No ICE」

抗議變零元購？洛城高檔店遭洗劫 店面被噴「No ICE」
抗議行動變調零元購 洛市中心多店遭洗劫

抗議行動變調零元購 洛市中心多店遭洗劫
一芯三用Zenith 高振頻限量表 慶160周年

一芯三用Zenith 高振頻限量表 慶160周年
Hermès 暫停時間 詩意重現

Hermès 暫停時間 詩意重現
洛珠寶劫案手法如出一轍 FBI介入鑽屋頂入店

洛珠寶劫案手法如出一轍 FBI介入鑽屋頂入店
昌興珠寶進駐Arcadia Mall提供頂級珠寶

昌興珠寶進駐Arcadia Mall提供頂級珠寶

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標