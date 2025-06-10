紐約最潮新銳時尚品牌KHAITE進駐南加

一種觀看世界的方式，也是一種風格態度這就是KHAITE與衆不同異軍突起袐訣。它源自於創意總監 Catherine Holstein 的內在渴望、文化養分與人生經歷，透過女裝與配飾的創作具象呈現，展現自信，源於對比的設計理念。每件作品都在剛與柔、結構與流動、陽剛與女性之間達成嶄新平衡，體現品牌獨有的性感魅力與從容氣質。

KHAITE相較之下是一個年輕的品牌，創立於 2016 年，總部設於紐約。沒有百年老店的沉重負擔，KHAITE 以對高級時尚自由的重新定義迅速走紅，透過簡約卻充滿張力的設計語言，創造出兼具現代感與永恆氣質的女裝與配飾系列。

KHAITE堅持選用上乘面料與卓越工藝，細節低調卻引人注目，致力於打造經得起時間考驗的日常衣櫥單品，展現「少即是多」的極簡哲學。

KHAITE 的設計融合了對立的力量與情感——剛強與溫柔、穩重與靈動、經典與當代，透過俐落剪裁與精緻輪廓展現極致的平衡。標誌性的線條與結構感，以及如皮革、羊毛、緞面、雪紡與針織等材質混搭運用，讓每一季作品都呈現嶄新的視覺體驗。品牌尤其擅長以日夜皆宜的單品提升日常穿搭，塑造自在卻不失優雅的生活風格。

KHAITE 的設計深受眾多時尚名人的喜愛，包括Katie Holmes、Hailey Bieber、Kaia Gerber、Dakota Johnson 等。其作品頻繁登上紅毯與街拍版面，成為當代「It Girl」衣櫥中的必備之選。創意總監 Catherine Holstein 更憑藉其獨特美學連續獲得美國時裝設計師協會（CFDA）頒發 2022 與 2023 年度女裝設計師大獎。

在快速變動的時尚產業中，KHAITE 始終秉持對品質、設計與永續的承諾，將創新材質與環保理念融入每件作品中，打造符合現代女性需求的經典實穿服飾。KHAITE，不只是一個品牌，更是一種詮釋女性力量與優雅的當代表達。

KHAITE現已進駐，南海岸廣場（South Coast Plaza）地址：3333 Bristol St, Costa Mesa，近Saks Fifth Ave 一樓，電話電話（949）343-3137。網址：https://www.southcoastplaza.com/directory/khaite/