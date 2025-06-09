IvyMax教育與富蘭克林學院「教育與未來」慈善盛典

榮獲橙縣監事會頒發- 總統榮譽證書

6月6日，由南加州 知名教育機構IvyMax與Franklin Academy共同主辦的「教育與未來」慈善盛典，在風景宜人的Coto De Caza社區隆重登場。本次活動融合教育展示、升學 諮詢、學生才藝與慈善拍賣 ，吸引百餘位家長、學生及社區各界人士熱情參與，活動現場氣氛熱烈，成果豐碩。

IvyMax教育校長Vickie 張致開幕辭

活動於當日下午正式展開。IvyMax資深教育專家Vickie張校長致開幕辭，以「真正的教育在於培養具有社會責任感的未來領袖」為題，為活動奠定了溫馨且富教育意義的基調。緊接著的升學諮詢問答環節，由來自多所常春藤 名校的前招生官組成專家團隊，針對大學申請、標化考試與課外活動安排等話題，現場為家長和學生提供一對一諮詢，互動熱烈。

ARC無人機俱樂部-榮獲橙縣監事會頒發榮譽證書

主辦單位亦在大螢幕上輪播教育機構的宣傳短片與傑出學生人物誌，讓來賓深入了解IvyMax與Franklin Academy的辦學理念與成果。會場另一側的SAT示範課堂同時進行，滿分講師以活潑教學手法講解解題技巧，吸引眾多學生參與，家長反應熱烈。

榮獲橙縣監事會頒發-倡導優質教育榮譽證書

活動的第一個高潮出現在學生展示環節。兩位學生社團領袖登台分享專案經歷，並獲橙縣監事會頒發榮譽證書，展現青少年領袖風采。來自當地高中的Melody學生以一段充滿張力的現代舞掀起全場掌聲；Michelle Yin同學則以融合中西元素的才藝演出，展現文化自信與創意。

IvyMax教育創辦人魏老師接受采訪

晚宴時段的慈善拍賣環節為活動帶來最高峰。Franklin Academy提供的研究實習名額與公民學者計畫作為拍品，起標價達5,000美元，引發多位來賓激烈競標，最終以超出預期的價格成交。現場亦設有公益捐款站，由學生志工協助進行募款，多個家庭全員參與，展現社區愛心與凝聚力。

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活動尾聲，主辦單位頒發總額達三萬美元的有獎問答獎金，並抽出多份5,000美元代金券，回饋參與者支持。壓軸登場的Wei老師在閉幕致詞中表示，教育與慈善的結合不僅為學生提供展示平台，也為社區教育注入活力。他感謝所有來賓、志工及贊助商的支持，並期盼未來能持續擴大活動規模，惠及更多家庭與學子。

活動結束後，多位家長紛紛表達肯定與感動。家長表示：「我們不僅獲得實用的升學資訊，更感受到社區溫暖，這是一場真正有意義的活動。」據主辦單位表示，本次募得善款將全數用於獎學金與學生社團發展計畫，並規劃將此慈善盛典打造為年度活動，持續推動教育公平與社會責任的實踐。

IvyMax飛達教育電話1-877-838-8738，電郵[email protected], 網址: www.ivymax.com.