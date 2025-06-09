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加州華人保險理財協會（CAIFPA）本週四6/19 舉辦「2025年華人保險理財精英研討會」

洛杉磯訊
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為促進華人保險理財專業交流與人才培育，加州華人保險理財協會將於2025年6月19日（星期四）上午9時至下午2時假阿罕布拉Almansor會議中心（700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801）舉辦「2025年華人保險理財精英研討會」。本次研討會誠摯邀請業界同仁、金融機構代表及廣大保戶參加，共襄盛舉。

研討會主題豐富多元，邀請Manulife／John Hancock Retirement、Corebridge Financial、MassMutual Pacific、National Life Group及iscential Markets等多家知名壽險退休理財機構，深入剖析市場趨勢與創新產品。上午9時30分至12時30分，五大專題演講依序為：

1.「市場波動與退休規劃」──Manulife／John Hancock Retirement

2.「Corebridge MarketLock年金 – 新型RILA產品介紹」──Corebridge Financial

3.「合格退休計畫中的人壽保險應用」──MassMutual Pacific

4.「混合保費融資助攻退休理財缺口」──National Life Group

5.「全美人壽保險如何協助經紀人提升利潤」──iscential Markets

演講結束後，CAIFPA將頒發「2025保險理財精英」榮譽，表彰在業務成績與專業服務上傑出的會員代表。中午12時30分起安排午餐交流，與會來賓可藉此與講者、贊助單位及協會理事互動、拓展人脈。

本次活動由Manulife／John Hancock Retirement、Corebridge Financial、National Life Group、MassMutual Pacific及Allied Pacific IPA等共同贊助。CAIFPA現有會員報名費為25美元，非會員30美元，當日亦可現場加入協會並享會員優惠。敬請提早報名以利會務安排，座位有限，額滿為止。

CAIFPA會長鄧德銘（Derek Ng）表示：「我們期望透過年度研討會，讓華人保險理財從業人員掌握最新市場脈動並交流最佳實務，進而提升整體服務品質，為客戶創造更大價值。」

欲報名或洽詢活動詳情，請電郵[email protected]

保險 退休 華人 保費 壽險

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