白卡保障終止惹不安？ NAPCA解惑

當年滿65歲時，許多人的健康醫療保險範圍會發生變化，有些人可能會因發現Medicaid （白卡）保障終止而感到不安或沮喪。全美亞太裔耆老中心(NAPCA)採問答方式來解釋其中原因及提供可行選擇。

問：爲什麼在65歲參加Medicare（紅藍卡）後失去了Medicaid，即使收入沒有變化？

答：這是因爲針對65歲以下和65歲以上人羣的Medicaid規定有所不同。

若原先參加的是擴展白卡計劃(Expanded Medicaid)，該計劃在部分州爲收入不超過聯邦貧困線138%的65歲以下低收入者提供保障，亦意味年滿65歲後可能喪失資格。2025年度的收入上限是單身月收入不超過1,800美元，夫妻兩人月收入不超過2,432.25美元。

當年滿65週歲後，對應的Medicaid評估標準是一套針對長者且有更嚴格要求的標準。除去收入標準之外，該計劃還會考量資產（如儲蓄帳戶、退休金）。因此即使收入未變，資產過高也可能導致失去Medicaid資格。還需注意，針對長者的Medicaid資格標準和限額因州而異，且每年更新標準。

問：可以在65歲保留Medicaid的同時註冊Medicare嗎？

答：可以，如果符合所在州針對長者的收入和資產限額標準，便可在享受Medicare的同時獲得Medicaid，即成爲「雙重資格參保人」。

若領取補充保障收入(SSI)，通常可享受全額Medicare。2025年聯邦補充保障收入限額爲：

• 個人：月收入低於967美元且資產不超過2,000美元

• 夫妻：月收入低於1,450美元且資產不超過3,000美元

部分州提供州補充補助金(SSP)或會設定更高收入限額，例如：

• 加利福尼亞州：夫妻月收入上限可達2,432.25美元，且不設資產審查。

• 華盛頓州：限額與聯邦補充保障收入標準一致，即夫妻月收入1,450美元以下且資產不超過3,000美元。

如符合資格，Medicaid可以幫助支付的費用包括：MedicareA和B的保費 ，免賠額和共付費用，Medicare未涵蓋的額外服務如牙科、視力和長期護理，另還可能符合額外補助(Extra Help)計劃資格，該計劃可降低Medicare D部分處方藥費用。

問：如不再同時符合Medicaid和Medicare的全額保障資格，還可獲得哪些其他計劃或援助？

答：若不符合全額Medicaid資格，仍可能符合聯邦醫療保險 儲蓄計劃(MSP)的條件。該計劃可幫助支付費用包括：MedicareB部分的保費， A部分保費（如適用）以及其他可能自付費用。

參加醫療保險儲蓄計劃(MSPs)還可自動符合D部分費用額外補助的資格，

在2025年，個人月收入不超過1,956美元且資產低於17,600美元，夫妻月收入不超過2,643美元且資產低於35,130美元，如符合以上條件可獲得額外補助。

全美亞太裔耆老中心成立於1979年，該非營利組織致力於通過倡導和提供關鍵資源以增強老年人福祉，服務不分語言文化背景。協助熱線1-800-336-2722（英語），1-800-683-7427（普通話），1-800-582-4218（粵語）， 1-800-582-4336（越南語），郵箱：[email protected]。