我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

紅太陽地板城批發零售 專業安裝、免費估價

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

聖蓋博市的紅太陽地板城，大量進口全新款式木地板，而且是工厰直銷，質量有保證，歡迎批發零售。

紅太陽銷售眾多的高級實心硬木地板，例如：柚木、櫻桃木、橡木、楓木等系列；不但彫紋色澤獨特、淡雅高貴各具特色；而且都有國際品質保證體系ISO 9001，以及英國BSI合格證FM 57269，帶給消費者信心及安心。該公司對於店裡銷售的產品質量要求近乎苛求，無論是木地板的精度、基材的完美、板面、漆面質量、及材種等等，一律精挑細選嚴謹把關。

最令客戶感到物超所值的是紅太陽也代理美國名牌耐磨地板ELE STAR，12mm高級水晶豪華耐磨地板。透過他們經驗豐富的施工團隊，加上採用高品質的材料與配件，才能提供到全方位的服務。

紅太陽地板城不論批發零售都歡迎，其營業時間是：週一至週六的8AM至5PM，週日公休。免費估價熱線是：626-614-0588。或上網ww.redsunfloorcity.com，公司地址在：5099 Walnut Grove, San Gabriel, CA 91776。

聖蓋博

上一則

法廊快報／學校放暑假 校區超速警察照罰

下一則

天普市垃圾清運費 7月起調漲4.02%

延伸閱讀

感恩志願者周 聖蓋博市府表揚近30位志願者無私奉獻

感恩志願者周 聖蓋博市府表揚近30位志願者無私奉獻
聖蓋博市長率團出席台灣世界壯年運動會 與姊妹市板橋區及世界各城交流

聖蓋博市長率團出席台灣世界壯年運動會 與姊妹市板橋區及世界各城交流
聖蓋博國殤日 200星條旗緬懷已故將士

聖蓋博國殤日 200星條旗緬懷已故將士
聖蓋博市國殤日紀念 200面星條旗致敬軍人

聖蓋博市國殤日紀念 200面星條旗致敬軍人
聖蓋博市將建新醫療大樓 與聖蓋博醫院相鄰

聖蓋博市將建新醫療大樓 與聖蓋博醫院相鄰
聖蓋博市瀑布花牆 躍打卡聖地 繁花似錦超吸睛

聖蓋博市瀑布花牆 躍打卡聖地 繁花似錦超吸睛

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學