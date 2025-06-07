Wise & Healthy Aging 打造安全老人生活

個人照護。

Wise & Healthy Aging是一家非營利社會服務機構，致力於為老年人及其家庭提供全方位支援。照護管理團隊提供居家評估，並為長者聯繫以下服務，送餐到家，交通運輸，居家安全評估，個人照護及家務服務以及更多。加強照護管理，這是一項為60歲以上人士提供額外支援的免費計畫。

自2007年由WISE Senior Services與Center for Healthy Aging合併以來，該機構已深耕社區超過三十年，在全國範圍內因其創新與高效的項目贏得盛譽。

該機構服務涵蓋洛杉磯 西區以及大洛杉磯市和縣週邊社區，每年惠及超過20,000名老年人。服務對象不僅包括退休 前後的長者，還涵蓋照顧者、家庭成員、老年服務機構以及其他志在支持老年族群的團體與個人。

該機構與友山針灸中醫藥大學合作，成為這所非營利大學的老年醫學實習基地。免費的社區老年針灸診所每週為 65歲及以上的老年人提供一次針灸療程。

該機構長期舉辦適合年長者的當地一日遊及美國與國際多日探險行程，鼓勵50歲以上民眾加入俱樂部，享受專屬優惠。即便非會員，也可報名參與多日旅行。此外，機構特別提醒，雖然旅遊設施會盡量照顧不同能力的長者，但部分行程可能不完全適合使用電動代步車者，參與者仍需能夠踏上巴士台階。

持續倡議老年人保護，該機構長期關注老年人虐待與忽視問題。據統計，美國每年約有210萬名老年人成為虐待與疏忽照護的受害者。然而，僅有約1/14的案例被正式通報，形成嚴重的社會隱憂。

該中心持續實踐使命，為老人營造一個健康、積極與尊嚴共存的晚年生活，成為南加州 地區值得信賴的長者支持平台。

更多資訊可電310-394-9871，地址1527 4TH ST, Santa Monica, CA 90401，營業時間周一至周五8:30am-5pm。網址www.wiseandhealthyaging.org