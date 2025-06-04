現代電動旗艦休旅IONIQ 9 全新三排座

現代汽車全新三排座電動旗艦休旅IONIQ 9集創新科技（見圖）、方便舒適駕乘體驗與寬敞車室空間之大成，引起各界關注。近日，現代汽車特別邀請全美汽車與主流媒體齊聚喬治亞州 薩凡納，親身體驗IONIQ 9的駕駛魅力。

IONIQ 9延續現代汽車「氣動美學」設計語彙，將流體力學與品牌代表性的像素風格巧妙結合。特別值得一提的是，車側第二排門板上一道優雅弧線，這線條靈感取自韓服衣領曲線將韓國文化巧妙融入車身線條之中，透過設計達成文化交流與軟實力輸出。

曾操刀Santa Fe內裝的台裔設計師Gary Lin指出，IONIQ 9提供高達1,899毫米的頭部空間，以及第二、三排合併超過2,050毫米的腿部空間，寬敞度媲美大型MPV。

駕駛體驗方面，IONIQ 9整體中控設計沿用傳統汽車佈局，降低駕駛人對新科技的適應障礙。唯一需適應之處為啟動與排檔操作位置，可整體上手迅速。IONIQ 9中控扶手箱延續Santa Fe大受好評的前後開啟設計及IONIQ 5的可前後滑動扶手箱。

作為品牌旗艦，IONIQ 9集結現代汽車先進安全科技包括原來只在Genesis高級車上才有的10個安全氣囊，包括前座駕駛及乘客中間有1個安全氣囊。

IONIQ 9行駛時的靜謐性令人驚豔，前擋與側窗全面採用隔音玻璃，搭配電動車 特有的低噪音特性，即使行駛於大型貨櫃車旁，仍維持令人驚訝的寧靜。試駕中亦發現車頭下方設有雙主動進氣口，可根據行駛狀態自動開閉，有效提升高速氣流導引與車體冷卻效率。

性能方面，起步平穩、加速快，操控靈活。到了90英里每小時毫無感覺，雖然在快速時可見續航里程略有下降，IONIQ 9配備的大容量電池與800V快速充電架構，在理想條件下，僅需24分鐘即可從10%充電至80%。現代標誌性的Vehicle-to-Load(V2L)車載供電功能與多重充電支援，進一步降低電動車日常使用門檻。