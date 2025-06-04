我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

現代電動旗艦休旅IONIQ 9 全新三排座

洛杉磯訊

現代汽車全新三排座電動旗艦休旅IONIQ 9集創新科技（見圖）、方便舒適駕乘體驗與寬敞車室空間之大成，引起各界關注。近日，現代汽車特別邀請全美汽車與主流媒體齊聚喬治亞州薩凡納，親身體驗IONIQ 9的駕駛魅力。

IONIQ 9延續現代汽車「氣動美學」設計語彙，將流體力學與品牌代表性的像素風格巧妙結合。特別值得一提的是，車側第二排門板上一道優雅弧線，這線條靈感取自韓服衣領曲線將韓國文化巧妙融入車身線條之中，透過設計達成文化交流與軟實力輸出。

曾操刀Santa Fe內裝的台裔設計師Gary Lin指出，IONIQ 9提供高達1,899毫米的頭部空間，以及第二、三排合併超過2,050毫米的腿部空間，寬敞度媲美大型MPV。

駕駛體驗方面，IONIQ 9整體中控設計沿用傳統汽車佈局，降低駕駛人對新科技的適應障礙。唯一需適應之處為啟動與排檔操作位置，可整體上手迅速。IONIQ 9中控扶手箱延續Santa Fe大受好評的前後開啟設計及IONIQ 5的可前後滑動扶手箱。

作為品牌旗艦，IONIQ 9集結現代汽車先進安全科技包括原來只在Genesis高級車上才有的10個安全氣囊，包括前座駕駛及乘客中間有1個安全氣囊。

IONIQ 9行駛時的靜謐性令人驚豔，前擋與側窗全面採用隔音玻璃，搭配電動車特有的低噪音特性，即使行駛於大型貨櫃車旁，仍維持令人驚訝的寧靜。試駕中亦發現車頭下方設有雙主動進氣口，可根據行駛狀態自動開閉，有效提升高速氣流導引與車體冷卻效率。

性能方面，起步平穩、加速快，操控靈活。到了90英里每小時毫無感覺，雖然在快速時可見續航里程略有下降，IONIQ 9配備的大容量電池與800V快速充電架構，在理想條件下，僅需24分鐘即可從10%充電至80%。現代標誌性的Vehicle-to-Load(V2L)車載供電功能與多重充電支援，進一步降低電動車日常使用門檻。

電動車 喬治亞州

上一則

王丹洛杉磯創建六四紀念館開幕 免費開放

下一則

部署消防 鑽石吧和核桃市附近托納峽谷地區擬燒荒

延伸閱讀

車廠大打折扣戰 英國電動車兩年內殘值腰斬

車廠大打折扣戰 英國電動車兩年內殘值腰斬
舊金山失竊最多車款 現代Elantra超過本田

舊金山失竊最多車款 現代Elantra超過本田
北美現代汽車與洛杉磯市立圖書館一同慶祝美國亞太裔繼承月

北美現代汽車與洛杉磯市立圖書館一同慶祝美國亞太裔繼承月
現代汽車全新三排座電動旗艦休旅IONIQ 9試駕體驗

現代汽車全新三排座電動旗艦休旅IONIQ 9試駕體驗
北美現代汽車慶亞太傳統月 捐洛杉磯市圖1萬元

北美現代汽車慶亞太傳統月 捐洛杉磯市圖1萬元
北美現代汽車與洛杉磯市立圖書館同慶亞太傳統月

北美現代汽車與洛杉磯市立圖書館同慶亞太傳統月

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘