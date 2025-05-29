幸福之星養生村 5/31 Open House限時優惠

位於Tustin的幸福之星養生村（見圖），推出量身定製的渡假村式養老體驗，還有專為失智長輩設計的照護園區，提供全面、個性化、多樣化的照護服務。為讓更多人了解為華人 長輩量身打造的養生模式，幸福之星將於本週六（31日）舉辦一場Open House，並提供限時驚喜優惠。

選擇一處安心，放心的養老機構，已成為現代銀髮族規畫晚年生活的熱門趨勢，同時也是許多子女兼顧父母與家庭的最佳方案。

Tustin養生村地理位置優越，毗鄰UCI等頂尖醫療體系，生活十分便捷。養生村空間寬敞舒適，設計明亮時尚，提供無線網路、健身中心、每週專人清潔打掃、洗衣服務，每日供應營養美味的餐飲與點心，還有豐富多元的社交活動。

每位住戶都配備緊急呼叫「項鍊」，只需輕按按鈕，管理中心便會立即收到通知並提供及時協助。還有專職護士每日值班，並提供貼心的接送就醫服務。

近年來，失智症雖然被視為正常老化的一部分，但其對失智長輩和家屬所帶來身心壓力，絕不亞於其他重大疾病。有鑑於此，Tustin養生村特別設有專為失智長輩設計的照護園區，營造一個讓失智長輩感到安全、熟悉的無障礙空間，努力創造家的溫馨氛圍。

專業且富有愛心的記憶照護人員，對失智症的病程、認知功能退化及行為精神症狀有深入了解。透過記憶護理課程和趣味活動，引導長輩們重新體驗生活樂趣，也讓家庭照顧者有休息的機會，維護生活品質與尊嚴。

幸福之星養生村以積極的管理和個性化的方式，協助長者及其家人應對過程中可能出現的挑戰，確保無論現在或未來，都能安心無憂。

Open House時間：本週六（31日）下午1時至4時。電話：626-605-2088（請務必提前預約，以便保留車位並安排專人講解參觀）。Tustin 幸福之星養生村地址：1262 Bryan Ave, Tustin。