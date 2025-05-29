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Goopojib泥鰍道地韓味 夏季進補首選

洛杉磯訊
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鮑魚泥鰍湯
鮑魚泥鰍湯

夏季進補首選、被譽為「健康食品」的泥鰍湯(Goopojib)，如今在洛杉磯韓國城也能品嚐到道地的風味。韓國城頂級Goopojib泥鰍魚專門店，自2005年創立以來，專注於泥鰍湯料理，受當地與外州食客喜愛。

韓國城頂級Goopojib泥鰍魚專門店的菜單很簡單，只有五道菜，全部都專攻韓國泥鰍。最好的選擇點23元的泥鰍燒烤加燉鍋套餐。燉鍋是這家餐廳的主打，加上驚豔的烤泥鰍，烹製得恰到好處，焦香味美。鮑魚泥鰍湯絕對大補，只要願意多花一點心思去尋找，就能在不顯眼的「小店」裡發現美食寶藏。

傳承自其姑婆在韓國龜浦地區經營餐館時的秘方，50年韓國餐飲經驗，以對料理的執著與完美主義精神，打造出令人難忘的家鄉味。泥鰍烤肉及泥鰍湯均$18.27，划算的套餐泥鰍湯＋烤泥鰍$23。

泥鰍營養豐富，該餐廳泥鰍湯採溫和口感，非一般常見的辛辣或重鹹風格，即便是原本因偏見而不願嘗試的顧客，也往往一試成主顧。

該店不僅主菜吸引人，連小菜也展現出職人精神，每日現做的泡菜、經煙燻處理的豆芽沙拉，以及經醃製再煎炸的豆腐，每一道配菜皆蘊含用心。

電話213-384-5537，地址：3071 W 8th St, Los Angeles, CA 90005。營業時間：週一至週六，上午10點至下午7點。

驚豔的烤泥鰍
驚豔的烤泥鰍

洛杉磯

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