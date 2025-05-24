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美國雄獅旅遊 推洛磯山脈4大經典

洛杉磯訊
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榮獲多項專業肯定的旅遊品牌「雄獅旅遊」，擁有超過40年專業經驗，自2013年於台灣上市以來，深受華人信賴與喜愛。

2025年夏季，美國雄獅特別精選推出「洛磯山脈四大主題行程」，涵蓋壯麗冰川美景、經典鐵道火車體驗及五星級住宿，全程專業導覽，限量報名火熱開放中。

此次推出的四大經典路線如下：

(1)洛磯精選露易絲湖（見圖）5日：溫哥華接機、冰原雪車、湖畔美景、入住城堡飯店。早鳥優惠：出發日前90天報名，每房減60元；出發日前45天報名，每房減20元。

(2)洛磯雙堡奢華6日（班夫＋露易絲湖）：2晚入住Fairmont城堡飯店、冰原雪車、玻璃天空步道、班夫纜車，深度品味落基山之美，體驗露易絲湖城堡與班夫春泉城堡的獨特魅力。

(3)洛磯超值6日（露易絲湖＋賈斯伯）：包含冰原雪車、冰川湖遊船，入住賈斯伯中心飯店。報名5、6月出發行程，每團前10位旅客可免費升級一晚入住Fairmont Jasper Park Lodge，名額有限，送完為止。

(4)洛磯登山者號6日奢華之旅：全程搭乘Rocky Mountaineer登山者號觀景火車2日，並安排2晚城堡飯店、造訪露易絲湖與夢蓮湖、搭乘冰原雪車，提供頂級鐵道旅遊體驗，沉浸式賞景行程，尊榮無比。

此外，熱銷行程搶先報包括：「洛磯雙堡登山者號班夫露易絲湖奢華6日」，價格1,488元起，最低成團人數15人，首發已確定出發日期為2025年5月25日。

更多詳情與預定，可洽美國雄獅旅遊，地址：9650 Telstar Ave, Unit A, Room 135, El Monte，電話：626-620-1686或626-569-9238，客服信箱：LAX[email protected]。線上報名請至：https://lion.tours/6HqDf1ba。

冰川 華人 LAX

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