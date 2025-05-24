我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

新世紀傢俱貨品齊全 國殤日2折起

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

新世紀傢俱於國殤日長週末期間，推出「國殤日大特價」優惠活動，特價商品低至兩折出售，有關詳情可電626-285-9788查詢。高級兩座位布沙發148元、Ashley Reclining兩人座布沙發399元、

該傢俱店的特價商品中，有美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發特價399元、真皮兩人座沙發特價499元、高級溫馨布沙發兩件組特價599元（見圖）、百分百全真皮沙發兩件組特價888元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組特價1388元、真皮三人座沙發特價499元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

另有搖椅兩件組特價99元、大型皮沙發椅特價129元、現代流行轉角布沙發兩件組特價299元、大型實木五斗櫃特價199元、各種顏色的現代流行款式Buffet Table特價 168元、高級實木餐桌五件組特價188元、單人實木床特價98元、布藝雙人床三件組特價99元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價399元、義大利百分百真皮沙發特價499元、美國名牌全真皮沙發兩件組特價788元等。

該傢俱店表示，他們在聖蓋博山谷區已有25年歷史，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部均以成本價售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（位Las Tunas與Broadway之間），每週七天營業時間由上午11時至下午6時。

義大利 聖蓋博 印尼

上一則

聖塔安那市議會推透明機制 擬要求ICE執法前2天公告

下一則

聯邦醫療補助削減 加州居民稅金大增

延伸閱讀

罕見東北風暴 國殤日周末強風豪雨襲新英格蘭

罕見東北風暴 國殤日周末強風豪雨襲新英格蘭
紐約國殤日周末遊行活動 看點一次掌握

紐約國殤日周末遊行活動 看點一次掌握
德州達拉斯DFW等機場航班中斷率高 國殤日出遊最好預留時間

德州達拉斯DFW等機場航班中斷率高 國殤日出遊最好預留時間
國殤日長周末 大華府氣溫低於往年

國殤日長周末 大華府氣溫低於往年
眾院預算委員會罕見晚間投票 「又大又美法案」闖關成功

眾院預算委員會罕見晚間投票 「又大又美法案」闖關成功
加州居民普濟手機計劃 符合條件可申請

加州居民普濟手機計劃 符合條件可申請

熱門新聞

一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20
ICE突襲南加草莓農場，因無搜查令被拒之門外。此為示意圖。（讀者提供）

ICE突襲南加草莓農場 因為這理由被拒之門外

2025-05-22 15:28
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用