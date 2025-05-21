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第二屆「福浩杯」高爾夫邀請賽圓滿落幕 百餘球手齊聚加州共襄盛會

洛杉磯訊
福浩花旗參董事長戚福旭携夫人，美籍華裔高爾夫球星Rose 張（圖中）
福浩花旗參董事長戚福旭携夫人，美籍華裔高爾夫球星Rose 張（圖中）

5月20日，由福浩花旗參公司主辦、美國快樂鄉村高爾夫俱樂部承辦的第二屆「福浩杯」高爾夫邀請賽在加州Tijeras Creek高爾夫球場圓滿舉行。本屆賽事以「健康人生，揮桿起航」為主題，集結超過百位來自南加州的高球愛好者與健康產業代表，打造一場結合健康、競技與公益的高品質體育盛事。美籍華裔高爾夫球星張斯洋（Rose Zhang）作為特別嘉賓出席，她到場為晚宴增添星光，也彰顯華人高爾夫社群的凝聚力與影響力。

福浩花旗參公司董事長戚福旭接受采訪
福浩花旗參公司董事長戚福旭接受采訪

頒獎晚宴於爾灣金都舉辦， 福浩花旗參公司董事長戚福旭與合夥人趙峰在活動中致辭表示，福浩自1979年創立以來，始終專注於花旗參健康產品的研發與推廣，致力於成為全球領先的健康產品供應商。本屆賽事不僅是對健康生活方式的實踐，更是推動體育與公益融合的重要舉措。

福浩花旗參公司合夥人趙峰接受采訪
福浩花旗參公司合夥人趙峰接受采訪

晚宴主辦單位頒發了「最佳貢獻獎」、「最佳賽事推廣獎」、「團隊卓越合作獎」、「最佳支持獎」等多個獎項，以表彰對賽事籌辦與推動華人高爾夫運動發展具有突出貢獻的個人與機構。抽獎環節更將氣氛推向高潮，壓軸大獎由福浩花旗參提供的市值5000美元、珍稀30年野山參獲全場歡呼。

女子組方面，魏曉靜以82桿奪冠，Stacy Feng及金香玉分別獲得亞軍與季軍。
女子組方面，魏曉靜以82桿奪冠，Stacy Feng及金香玉分別獲得亞軍與季軍。

比賽當日，眾多選手同場競技，賽況激烈。淨桿獎方面，Stanley Tsai以71.2桿成績名列第一，Jerry Qiu與David Chen緊隨其後。此外，「最近洞獎」由Alan Qi（第7洞，4呎）與Larry Chen（第14洞，1呎）摘得，男子與女子「最遠距離獎」則分別由吳波與譚雅芝獲得。本屆賽事特設「一桿進洞贏BMW」挑戰環節，吸引選手熱烈參與，現場氣氛高漲，展現高爾夫運動的技術魅力與競技精神。

男子總桿獎由Andrew Shan與Hank Hong以73桿並列冠軍，Mich...
男子總桿獎由Andrew Shan與Hank Hong以73桿並列冠軍，Michael Kao以74桿獲得季軍

本屆「福浩杯」高爾夫邀請賽由知名主持人楊洋與華語歌手崔楠主持，獲得眾多知名品牌支持，包括：New Century BMW、中國南方航空公司、五糧液集團、美國大文行、凌豐國際公司、Skincare Market、ZGOLF以及Fabio Valenti等。

此外，張斯洋親自參與慈善紅酒義賣，所得善款將用於支持社區健康項目，展現體壇名將對公益事業的積極支持。

主辦方福浩花旗參公司自1979年成立以來，深耕花旗參領域逾四十年，始終秉持「成為全球領先的健康產品供應商」之企業願景，致力於為全球市場提供高品質人參產品與系統化健康解決方案。本屆賽事的舉辦，不僅體現企業對健康、責任與品質的堅持，更是其持續推動全民健康生活方式使命的有力實踐。

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