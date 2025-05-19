現代汽車全新三排座電動旗艦休旅IONIQ 9試駕體驗

現代汽車全新三排座電動旗艦休旅IONIQ 9集創新科技、方便舒適駕乘體驗與寬敞車室空間之大成，引起各界關注。近日，現代汽車特別邀請全美汽車與主流媒體齊聚喬治亞州 薩凡納，親身體驗IONIQ 9的駕駛魅力，驗證這款頂級電動休旅是否名符其實。

IONIQ 9延續現代汽車「氣動美學」設計語彙，將流體力學與品牌代表性的像素風格巧妙結合。車頭LED燈組與保險 桿採用像素化造型，車尾設計靈感來自船艉曲線，搭配流線型車頂與上揚腰線，整體輪廓兼具現代感與動感。

特別值得一提的是，車側第二排門板上一道優雅弧線，在去年IONIQ 9發佈會時現代汽車設計總監Simon Loasby表示，這線條靈感取自韓服衣領曲線。現代汽車將韓國文化巧妙融入車身線條之中，透過設計達成文化交流與軟實力輸出。

內裝設計方面，曾操刀Santa Fe內裝的台裔設計師Gary Lin指出，IONIQ 9提供高達1,899毫米的頭部空間，以及第二、三排合併超過2,050毫米的腿部空間，寬敞度媲美大型MPV。車內以橢圓元素與柔和配色營造如同高級休息室的寧靜氛圍，搭配全景天窗引入自然光線，提升乘坐愉悅感。

駕駛體驗方面，IONIQ 9搭載氣動按摩座椅，有效紓緩長途駕駛疲勞；整體中控設計沿用傳統汽車佈局，降低駕駛人對新科技的適應障礙。唯一需適應之處為啟動與排檔操作位置，但整體上手迅速。

作為品牌旗艦，IONIQ 9集結現代汽車最先進安全科技包括原來只在Genesis 高級車上才有的10個安全氣囊，包括前座駕駛及乘客中間有1個安全氣囊。

IONIQ 9中控扶手箱延續Santa Fe大受好評的前後開啟設計及IONIQ 5的可前後滑動扶手箱。車內採平整地板設計，提供6人或7人座椅配置，前兩排可選配可完全傾斜的「休閒座椅」，讓乘客在等待充電時也能舒適休息。

IONIQ 9行駛時的靜謐性令人驚豔，前擋與側窗全面採用隔音玻璃，搭配電動車 特有的低噪音特性，即使行駛於大型貨櫃車旁，仍維持令人驚訝的寧靜。

性能方面，IONIQ 9起步平穩、加速快，操控靈活。到了90英里每小時毫無感覺，雖然在快速時可見續航里程略有下降，現在騎車表示IONIQ 9配備的大容量電池與800V快速充電架構，在理想條件下，僅需24分鐘即可從10%充電至80%。現代標誌性的Vehicle-to-Load（V2L）車載供電功能與多重充電支援，進一步降低電動車日常使用門檻。

試駕中亦發現車頭下方設有雙主動進氣口，可根據行駛狀態自動開閉，有效提升高速氣流導引與車體冷卻效率。設計師Gary Lin表示，在薩凡納的高溫環境下，唯一能聽到的聲響是冷卻風扇作動聲，可說是IONIQ 9最明顯的「噪音」。

IONIQ 9不僅是現代汽車的科技結晶，更象徵品牌將設計美學、文化傳承與實用科技完美融合，樹立三排純電休旅新標竿。