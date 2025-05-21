我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

時代學苑暑期班 師資堅強報名享65折

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

時代學苑暑期新班即將開課，現在報名可享六五折優惠，所有學生原則上均現場上課，但為避免遠道學生奔波，亦可選擇線上上課。為前瞻部署，時代學苑已全面更新網站，新網址www.timeeducationcenter.com。

時代學苑表示，今年採取線上和現場並行的上課方式，讓學生們在家或是到學苑均可以學習各種英數和科學課程，同時也能為八月即將學習的困難AP課儲備良好的英文及數學能力和科學基礎。時代學苑暑期也提供summer school課業輔導，保障夏課的GPA，這是今年課程新增的特色。此外第二個特色是一旦缺課，可儘快到學苑看上課視頻，以便及時補課，不必擔心缺課的問題。第三個特色是學苑每天提供除講課以外的兩小時一對一輔導時段，由韋老師親自輔導。

時代學苑共有21個課程，包含涵蓋整年內容的AP Precalculus、HONORS代數2、代數1、幾何、各種AP課程，以及夏校或八月至五月的學年數學及科學輔導課，SAT英文和數學突破班，初中閱讀寫作精修班，美國奧數精練AMC 8 ，10，12等課程。

時代學苑表示，他們的課程，每堂課都是理論的說明講解以及舉例分析，和許多上課只是老師帶領學生刷題而缺乏理論解析的課程大相逕庭，而且他們除課堂授課之外，韋老師也提供了每週四到七個小時的解題演練，目的在親自幫助學生熟悉如何應用最近在課堂內學到的知識和理論，但這是課堂外的解題演練，並沒有佔用或甚至取代課堂內的理論及觀念的授課時間。

學苑師資堅強，時代學苑表示，所有老師均是碩士或博士學位，且有30年以上的教學經驗。創辦人韋老師來自加州理工學院的理科研究所，負責所有數學和科學課程的講授及講義編寫。英文老師則是洛杉磯一所著名私立高中的英文系主任。

時代學苑表示，該校對每門課程的教材編製都投入了大量的時間和精力，各課程一小部分精美的講義可在網站內點閱查看，其他問題可電詢626-254-1866或text 626-255-6555，地址660 W. Duarte Road, 2nd Floor, Arcadia，CitiBank樓上，好運來超市對面。

加州 洛杉磯 SAT

上一則

駕車追趕攔截 2人妨礙移民官遭起訴

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）

延伸閱讀

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
維州勞登郡公校 對AI課堂運用定規範

維州勞登郡公校 對AI課堂運用定規範
台清大師出作業宣傳大罷免 學生紛退選 「剩6人修課」

台清大師出作業宣傳大罷免 學生紛退選 「剩6人修課」
台清大老師出作業宣傳大罷免 學生紛退選 藍委批可恥

台清大老師出作業宣傳大罷免 學生紛退選 藍委批可恥
澳洲女師自認是貓 課堂舔手學貓叫 網友：精神狀況堪憂

澳洲女師自認是貓 課堂舔手學貓叫 網友：精神狀況堪憂
黑白集／送孩子到學校給綠師洗腦？踐踏教育中立

黑白集／送孩子到學校給綠師洗腦？踐踏教育中立

熱門新聞

律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49
川普上台以來，大規模逮捕和驅逐無證移民。（示意圖，本報系檔案照）

南加父親加油站被ICE抓走 兩少年棄留車內

2025-05-13 13:54

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌