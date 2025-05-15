第21屆新絲路模特兒大賽洛杉磯總決賽圓滿落幕 百餘組選手競藝綻放時尚光芒

中美華人戲劇聯盟創辦人 楊洋 接受采訪

5月11日，第21屆新絲路中國國際少兒模特兒大賽暨新絲路國韻年華模特兒大賽洛杉磯 賽區總決賽於聖蓋博 喜來登大飯店隆重舉行。來自南加州的108組兒童及成人選手齊聚一堂，展開一場融合創意、文化與時尚的視覺盛宴。

本屆大賽由新絲路產業集團、美國J.I.A.國際文化傳媒集團、美國舞蹈家協會聯合主辦；洛杉磯賽區由中美華人 戲劇聯盟獨家承辦，並攜手新絲路（美國）超模學院七大校區共同主辦，美國互惠財富集團協辦。

評審團由孫雨婷、李靜、CC Chen、王藝霖、劉嘉南、王廣成、牛琳等七位業界專家

比賽設置「DIY Logo服」、「國潮風」、「禮服秀」三大環節，鼓勵選手展現個性與藝術表現力。評審團由孫雨婷、李靜、CC Chen、王藝霖、劉嘉南、王廣成、牛琳等七位業界專家組成，從多角度全面評分。

活動當天星光熠熠，特別邀請2024新絲路世界模特兒大賽洛杉磯總冠軍Clara Lobel擔任「光芒見證官」，親臨現場為選手鼓勵打氣；華裔全能藝人劉子豪驚喜現身，並於母親節 當天獻唱，為活動增添溫馨氛圍。

現場更有來自Infinity Dance Academy與Glow Dance等舞團帶來精彩演出，舞台節目涵蓋K-pop、拉丁舞、倫巴等多元風格，展現年輕世代的活力與藝術修養。

嘉賓接受采訪

頒獎環節中，成人組、兒童組及親子組等多個組別冠亞季軍陸續揭曉，並頒發四項專案大獎，包括最具潛力獎（Justin Baron Gish）、最具魅力獎（Angela Wang）、最具舞台風采獎（Cecilia Weng）與最佳造型獎（Xiya Jin）。其中，成人組Tiffany Phung脫穎而出，榮獲2025年度總冠軍殊榮，由Clara Lobel親自頒發水晶獎盃與榮譽證書。

嘉賓接受采訪

聖蓋博市議員丁言愉、蒙特利公園市 副市長楊安利、中國國家一級演員蘇金榜，中美華人戲劇聯盟聯合製作人Eddie Chen、顧問孫偉，新絲路（美國）超模學院各大校區校長王藝霖等貴賓也出席活動，並頒發賀狀肯定主辦單位對推動本地文藝的貢獻。

右起：大賽主持人楊洋，崔楠

聖蓋博市議員丁言愉為大賽主辦單位中美華人戲劇聯盟創辦人楊洋、大賽舞台藝術總監王藝霖、大賽項目總統籌/總導演Zax Wang、宣傳總監Jimmy Hope頒發賀狀，表彰她們對本地文藝文化藝術事業的傑出貢獻。

本屆總決賽圓滿落幕，優秀選手將代表洛杉磯於5月31日前往紐約參加全美總決賽，繼續追逐夢想，綻放光芒。