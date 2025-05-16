北美現代汽車慶亞太傳統月 捐洛杉磯市圖1萬元

為慶祝美國亞太裔傳統月(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)，北美現代汽車向洛杉磯 圖書館基金會(Library Foundation of Los Angeles)和洛杉磯市立圖書館(Los Angeles Public Library)捐贈了一萬元支持美國亞太裔人文教育（見圖）。

在整個五月，現代汽車將支持在洛杉磯中央圖書館國際語言中心舉辦的各種亞太裔繼承月相關活動，並在社群媒體上積極宣傳。包括AAPI Joy美國亞太裔歡樂活動將於5月17日，為美國亞太裔族群舉辦的慶祝活動，其中包含亞太裔作家的演講和簽名活動。參加民眾將獲得由現代汽車資助的免費書籍以及市立圖書館所製作的手提袋。這一系列的活動還包含由加州大學 爾灣分校Hansori樂團的韓國傳統打擊樂表演，以及台灣鳳梨酥 烘培示範。

北美現代汽車體驗與多元文化行銷總監Erik Thomas表示，作為一個深根於創新與社會群體的品牌，現代汽車很榮幸能與洛杉磯市立圖書館合作，慶祝美國亞太裔繼承月。透過支持文化活動與拓展教育資源，不僅向亞太裔群體的悠久文化傳統致敬，也加強了現代汽車與洛杉磯各地的消費者與家庭的聯繫。此次合作使現代汽車能夠接觸到新的受眾，培養品牌忠誠度，並展現了現代汽車對於支持當地文化教育活動的持續承諾。

北美現代汽車企業社會責任總監Brandon Ramirez（圖右三）表示，為人類進步」是現代汽車所作一切的核心，這不僅是為了打造更安全的產品，也是為了建立更強大的社會群體。支持教育一直是現代汽車的核心價值之一。這不僅在於幫助年輕族群為未來做好準備，也在於確保每個人都能獲得文化和教育資源，進而加強社會群體的連結。

洛杉磯市立圖書館長John F. Szabo（圖右後一）表示：「我們非常感謝現代汽車對洛杉磯市立圖書館美國亞太裔繼承月活動的支持。洛杉磯市立圖書館致力於表彰亞太裔群體對於文化上的貢獻，現代汽車的捐款將幫助我們在洛杉磯推廣更多多元文化的活動。」洛杉磯中央圖書館的國際語言中心提供中文、韓文、日文、越文以及其他語言的各類書籍、雜誌、報紙、有聲書和DVD，也為多元文化群體提供語言教育和文化活動。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。