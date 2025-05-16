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大華超市母親節兒童繪畫頒獎 場面動人

洛杉磯訊
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春暖花開，愛意滿溢。大華超市2025年度母親節兒童繪畫比賽頒獎典禮日前溫馨落幕。各賽區分別舉辦的頒獎典禮上，獲獎小畫家與家人齊聚歡慶（見圖），活動現場洋溢著孩子們的純真笑聲與家庭的溫暖互動，為母親節譜寫動人序曲。

大華超市表示，今午比賽從3月1日起徵件至4月10日截止，共收到來自南加州、北加州、德州、東岸等賽區逾兩千件精彩作品。

孩子們以「和媽媽一起逛大華超市！」為主題，用畫筆記錄與母親購物的溫馨點滴。從蔬果區的細心挑選、零食貨架前的雀躍身影；到收銀台旁並肩整理的日常場景，每一筆色彩都凝聚著對母親的愛與感恩。大華超市評審團隊表示，孩子們小小年紀，將超市轉化為充滿想像力的童話樂園，更透過創意線條展現親子間的獨特默契，令人驚豔不已。

此次比賽由贊助商LKK李錦記、Indomie營多拉麵、SugarBee、Irvins、Nomura (Kokuho)越光米、Morinaga森永製菓、TaoKaeNoi小老闆、Knorr家樂牌傾情贊助。每個賽區分為4至8歲兒童組與9至13歲少兒組。各組別設「佳作獎」「優勝獎」「特優獎」及「特等獎」。所有獲獎者皆獲得由大華超市提供的獎盃和禮卡。典禮現場佈滿暖心設計，吸引眾多家庭合照。

這次活動不僅在現場引發熱烈迴響，更透過社群平台擴散感動，許多家長分享孩子專注繪畫的過程影片，也有的家長在社群媒體上發布孩子的獲獎照片，留下美好回憶。大華超市特別感謝贊助商以實際行動支持藝術教育，讓活動成為凝聚家庭與社區的文化盛事。

大華市場部強調，這些畫作提醒「愛藏在生活最平凡的角落」，未來，將持續打造親子共創舞台，讓超市不只是購物空間；更是儲存幸福的記憶載體。2025年完整獲獎名單已公佈於大華超市官網 https://www.99ranch.com/news/13。

母親節 加州 親子

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