A2O娛樂在好萊塢盛大舉辦《李秀滿：K-Pop之王》星光熠熠首映禮

日前A2O娛樂在好萊塢 NeueHouse隆重舉辦備受期待的紀錄片《李秀滿：K-Pop之王》紅毯首映會。這場獨家盛會邀請到K-Pop傳奇製作人李秀滿、K-Pop巨星始源（Super Junior）、Sunny、孝淵、Tiffany（少女時代）、泰民（SHINee），以及A2O MAY成員KAT、MICHE、SHIJIE、QUCHANG與CHENYU，一同慶祝K-Pop開創者的非凡傳奇。

首映當天適逢「全國K-Pop日」，該紀錄片現已於Prime Video全球上線，為粉絲帶來前所未有的視角，深入了解SM娛樂創辦人李秀滿的生涯與願景，以及K-Pop如何崛起為全球文化現象。

當晚活動由星光閃耀的紅毯揭開序幕，接著進行電影搶先放映。A2O娛樂旗下全新團體A2O MAY驚喜登場，帶來特別演出。現場氣氛持續升溫，公司旗下的新秀藝人也即興加入演出，帶來個人與團體舞台，將這場首映會變成一場難忘的才藝盛宴。活動最終由孝淵擔任DJ，帶來高潮迭起的派對，為夜晚畫下完美句點。

以深切敬意詮釋K-Pop文化影響力的紀錄片《李秀滿：K-Pop之王》，深入揭示這位韓國娛樂開拓者的職涯歷程、創作思維與全球影響力，帶來難得而私密的觀察視角。首映現場匯聚了媒體專業人士、文化風向引領者與忠實粉絲，共同度過一場難忘的夜晚，向K-Pop這股日益壯大的全球現象致敬。

出席電影創作團隊：導演Ting Poo。製片人Teddy Zee、Jenny Turner、R.J.Cutler、Jane Cha Cutler、Elise Pearlstein、Trevor Smith

其他出席嘉賓包括：Lanny Joon（《Wolfpack》）、Matt William Knowles（《Asura》）、音樂製作團隊The Stereotypes、創作者Helen Peng、Jeffrey Chang、Julia Ma、Mad Tsai（藝術家）、Sally Kim、Hyunjoo Hwang（模特兒）、Sheree Ho、Sarah Roh、Brandon Yoon等。

關於《李秀滿：K-Pop之王》從「男人」到「大師」，該片透過李秀滿個人珍藏的影音與檔案，重現韓流浪潮（Hallyu Wave）的起源，並搭配SM娛樂旗下藝人BoA、少女時代、EXO與新世代焦點aespa的音樂與作品，完整記錄這位大膽願景者的傳奇人生。他不僅讓韓國登上世界舞台，也掀起一股全球文化運動，持續定義這個世代的潮流。

A2O 娛樂（A2O Entertainment）代表「Alpha to Omega（從開始到終點）」，象徵他們對娛樂產業從開端到完成的全面參與。透過A2O Channel，粉絲可見證A2O新人（A2O Rookies）從Z世代到Alpha世代的日常成長與努力。

A2O娛樂打造了一個讓新興人才可以積極參與、創作並與藝人互動的平台，而這樣的互動正是新音樂類型「Zalpha Pop」的核心，由A2O新人共同創造。

A2O娛樂由K-Pop先驅李秀滿擔任關鍵製作人與願景領導人，並由有「神曲製造機」之稱的首席製作人劉英振（Young Jin Yoo）領軍。

展望未來，全球年輕世代將不再只是內容消費者，而是透過A2O平台成為「A2O共創者（Prosumers）」，將他們獨特的創意注入既有內容，讓作品重生與再創。

這一切的核心理念是A2O娛樂的創新文化科技：「Play2Create」，旨在打造一個讓藝人與粉絲跨越距離、共同創作與分享的空間。

A2O娛樂突破傳統娛樂模式，融合文化與創新，致力於賦權粉絲，讓他們成為創作者。