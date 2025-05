《Make Noise Today》學生藝術展登場 展現AAPI青年的創意與希望

由AAPI亞太裔青年主導的文化與藝術展覽《Make Noise Today》將於2025年5月31日(週六)晚間6點至8點,在長灘市Edison Theater隆重登場,展現年輕一代的創意、文化與社會參與力量。著名亞裔 廣告公司Intertrend執行長黃齡儀(Julia Huang)也將親臨現場支持與鼓勵青年創作者。活動免費入場,可事先掃傳單上二微碼線上報名。

地址:213 E Broadway, Long Beach, CA 90802

本次展覽以「AAPI的喜悅:希望的錨與改變的藍圖(AAPI Joy: Anchor of Hope and Blueprint for Change)」為主題,邀請入選學生分享他們的藝術創作,包括視覺藝術、音樂、詩詞與口語表演等,透過藝術訴說自我認同與社區故事。

活動亮點包括:學生作品首展:展示融合文化敘事與藝術創意的多元作品。青年行動展示:由學生親自演出或發表創作,強調藝術作為連結社群與推動改變的力量。社區互動:現場將有AAPI社團設攤交流,開啟對話與合作機會。現場表演:精彩演出包括詩歌朗誦、音樂演奏與創意表達。「Noisemaker Award」頒獎:特別頒發年度「Noisemaker Award」給The Linda Lindas,表彰其在音樂創作與文化倡議方面的傑出貢獻。輕食交流:現場備有精緻小點,歡迎與社群一同互動交流。

這場充滿創意與能量的夜晚,邀請您一同見證AAPI新生代如何以藝術發聲,為未來注入希望與動能。