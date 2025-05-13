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《Make Noise Today》學生藝術展登場 展現AAPI青年的創意與希望

洛杉磯訊
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由AAPI亞太裔青年主導的文化與藝術展覽《Make Noise Today》將於2025年5月31日（週六）晚間6點至8點，在長灘市Edison Theater隆重登場，展現年輕一代的創意、文化與社會參與力量。著名亞裔廣告公司Intertrend執行長黃齡儀（Julia Huang）也將親臨現場支持與鼓勵青年創作者。活動免費入場，可事先掃傳單上二微碼線上報名。

地址：213 E Broadway, Long Beach, CA 90802

本次展覽以「AAPI的喜悅：希望的錨與改變的藍圖（AAPI Joy: Anchor of Hope and Blueprint for Change）」為主題，邀請入選學生分享他們的藝術創作，包括視覺藝術、音樂、詩詞與口語表演等，透過藝術訴說自我認同與社區故事。

活動亮點包括：學生作品首展：展示融合文化敘事與藝術創意的多元作品。青年行動展示：由學生親自演出或發表創作，強調藝術作為連結社群與推動改變的力量。社區互動：現場將有AAPI社團設攤交流，開啟對話與合作機會。現場表演：精彩演出包括詩歌朗誦、音樂演奏與創意表達。「Noisemaker Award」頒獎：特別頒發年度「Noisemaker Award」給The Linda Lindas，表彰其在音樂創作與文化倡議方面的傑出貢獻。輕食交流：現場備有精緻小點，歡迎與社群一同互動交流。

這場充滿創意與能量的夜晚，邀請您一同見證AAPI新生代如何以藝術發聲，為未來注入希望與動能。

亞裔

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